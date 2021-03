Se prorrogó la Emergencia Sanitaria Locales 12 de marzo de 2021 Redacción Por Fue en la sesión ordinaria desarrollada ayer por la mañana en la que también se aprobó el proyecto para avanzar en el programa de “nuevas masculinidades” y se acompañó luego de un debate libre, el proyecto para respaldar la ley de Autonomía Municipal.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION. Bonino y Pascual durante el largo encuentro que se desarrolló este jueves.

En una sesión que duró alrededor de dos horas, los concejales renovaron por 90 días la Ordenanza sobre Emergencia Sanitaria, que tiene por objetivo brindar herramientas al Ejecutivo, en el marco de la pandemia. La idea es sortear la burocracia que existe dentro del Estado.

Antes de comenzar a sesionar, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de Angelita Burkhard, madre del Gobernador Omar Perotti y por la docente Marta Berra.

Respecto a la prórroga de la Emergencia Sanitaria, y luego de que el día anterior la secretaria de Desarrollo Humano Miriam Villafañe y la Directora de Compras, Noelia Chiapero, concurrieran al Concejo a brindar detalles al respecto, la concejal Brenda Vimo, argumentó a la hora de defender el proyecto: “Nos contaron un poco la realidad que se viene viviendo, una realidad que no es necesario que nos cuenten porque la vivimos, la sentimos y la vemos. Si hay algo que esta pandemia nos ha dado, es la imposibilidad de ser previsibles, si hay algo que vemos todos los días, es que no sabemos qué va a pasar mañana. Cuando todo se calma, cuando parece que ya no se necesitan nuevas estrategias, llegan miles de vacunas y gracias a la ordenanza y gracias a la Emergencia en Salud Pública, se pudo disponer de empleados y de contratados para lograr más de 3 mil vacunados en nuestra ciudad; lograr que en todos los geriátricos estén vacunados, los empleados, todos los mayores de 90 años, todas las personas entre 80 y 70 años, más de 1.800 docentes”.

“La verdad que va a pasar mañana no lo sabemos, llegamos en un momento en el año donde viene el invierno y donde también llega la gripe, otra cosa que no sabemos qué va a pasar. En el verano la combinación dengue y Covid era una incógnita, por suerte no tuvimos que analizar ninguna situación rara, pero que va a pasar con las personas con comorbilidades cuando llegue también la gripe, las enfermedades estivales y además las enfermedades pediátricas lógicas, no lo sabemos. Creo que es responsable desde el Concejo Municipal, acompañar este tipo de emergencias, entendiendo también cuando uno reclama que este esté en un presupuesto, que sea previsible, pero estas son cosas que son muy difíciles de manejar y claramente lo explicaron los funcionarios en el día de ayer, por más que nosotros estemos 24 horas de los 7 días disponibles, los tiempos burocráticos no son los mismos que los tiempos humanos y las necesidades en salud”, planteó la edil del PJ.



BUSCAR UN CAMINO ALTERNATIVO

A LAS EMERGENCIAS

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti dijo: “Este tema lo trabajamos en comisión y durante los últimos meses constantemente, donde hemos evaluado y apoyado distintas prórrogas en emergencia no solo en salud sino en seguridad y la emergencia económica, dándole al intendente y a su equipo las herramientas necesarias para enfrentar las distintas situaciones adversas en cada una de estas temáticas; tres de los ejes fundamentales que atraviesa la sociedad y en particular la nuestra y si bien siempre hemos dado los espacios de discusión, hemos preguntado, hemos solicitado información, nunca le hemos negado las herramientas necesarias, siempre tratando de buscar esa vuelta a la normalidad que necesitamos, sabiendo que todavía estamos atravesando la pandemia”.

“Entendemos que hay que ir adaptando los sistemas para ir logrando esa normalidad y no ir trabajando por excepcionalidad. Cuando hablábamos con las responsables de las áreas entendimos que era necesario extender la emergencia por un tiempo más, pero en este tiempo debemos tomarnos el trabajo de ir analizando, cuales son los rubros específicos, que son los que presentan más problemas, y a lo mejor ir pensando en una normativa que no sea excepcionalidad y que quede vigente para que en esos rubros que presentan más problemas al momento de las contrataciones o de las compras, se pueda hacer una excepción que quede permanente y que vaya por una vía más flexible que le permita al municipio incorporar esos servicios o recursos de manera rápida, para que no constantemente tengamos que estar trabajando por sobre estas excepciones”, afirmó el concejal.



AUTONOMIA MUNICIPAL

Entre los proyectos tratados ayer en el recinto, estuvo una Declaración acerca de expresar el acuerdo del Concejo Municipal de Rafaela para la discusión y tratamiento de leyes y normativas provinciales que garanticen la autonomía de los municipios de la Provincia de Santa Fe. Esto generó que el Cuerpo Legislativo se constituya en comisión para poder llevar adelante un debate libre. Luego de esto se aprobó la iniciativa del Frente Juntos.

Acerca de este tema, el concejal Lisandro Mársico expuso también su postura sobre autonomía municipal, donde dejó en claro que “una cuestión es avalar la descentralización de funciones provinciales hacia las municipalidades y otra es querer a través de una ley, anular la Constitución Provincial”, esto en relación al mensaje del Gobernador dirigido a la Legislatura de la Provincia, mediante el cual se pretende por ley elevar a cuatro los años de gobierno de los Presidente comunales. Actualmente el art. 107 de la Carta Magna Santafesina establece dos. “Si esto se quiere variar es necesaria una reforma constitucional”, aseveró el demoprogresista.