Este viernes vuelven a aumentar las naftas Locales 12 de marzo de 2021 Redacción Por Hoy se actualizarán los impuestos internos en un orden de casi $2 para las naftas y $1,25 para el gasoil.

Este viernes, el precio de los combustibles volverá a aumentar entre un 2,6% y un 3% debido a la actualización trimestral del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). El precio de la nafta podría pasar la barrera de los dos dígitos en los próximos meses y llegar a 100 pesos, porque las empresas aseguran que están por debajo de la inflación pese a el año pasado aumentó 10 veces.

Según la información publicada en el portal de noticias de El Litoral, las petroleras suscribieron en las últimas semanas contratos de comercialización del crudo con un precio congelado por hasta tres meses, a cambio de que se establezca hasta mayo un sendero de aumentos en los precios al público de los combustibles. El incremento acumulado sería de entre 13% y 15% y su aplicación dependerá de la voluntad política y la habilitación del Gobierno. El presidente, Alberto Fernández, dijo este lunes en C5N que está "viendo de modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses".

Por lo pronto, hoy se actualizarán los impuestos internos, en un orden de casi $ 2 por litro para las naftas y $ 1,25 para el gasoil, que presionará para un alza de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según el producto refinado.

Desde la industria recuerdan que todos los aumentos aplicados en lo que va de 2021 (hasta un 11% en el caso de la nafta súper en Buenos Aires) fueron por ajustes en los biocombustibles o por los impuestos y no para recuperar márgenes de ganancia en la refinación. El acuerdo, de carácter informal y privado, tuvo la participación de productoras no integradas como Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol y Sinopec y refinadoras como Raízen y Trafigura (que venden combustibles y lubricantes con las marcas Shell y Puma Energy), con la intención en todo momento de que el Gobierno no se involucrara. YPF y Axion participaron en forma secundaria, ya que la petrolera estatal produce alrededor del 65% del crudo que refina, y la empresa de Pan American Energy (PAE) corre en su planta de Campana el petróleo Escalante, que extrae en Chubut. El cumplimiento de los aumentos escalonados de precios es condición para que no se tense la relación comercial entre las dos partes de la cadena (upstream y downstream).



ARRIBA DE 100 PESOS

También se avisora para los próximos días, un futuro aumento en los precios de los combustibles que dejaría a las distintas variables de naftas en precios cercanos a los 100 pesos. En algunos puntos del país por encima y en otros por debajo. El nuevo cuadro tarifario trae aparejado un inusitado problema para las estaciones de servicio. La cartelería y los surtidores están acondicionados para mostrar cuatro cifras, de las cuales dos son números enteros y dos son decimales. Ante el incremento de los valores, una de las compañías que opera en el mercado ya hizo circular una comunicación brindando consejos a los responsables de las expendedoras. "Es posible que el precio de alguno de los combustibles supere los dos dígitos próximamente pasando a valer más de 100 pesos por litro", explicaron. "Esto implicará la necesidad de realizar correcciones en la posición de la coma decimal en: carteles de precios, surtidores, controladores y sistemas de facturación, ajustando el precio a tres dígitos enteros y un decimal en todos aquellos sistemas que no permitan la exhibición de más de cuatro dígitos en total", agregaron. De acuerdo a la información que dejó trascender el gobierno, se prevé un nuevo aumento de los combustibles para marzo. En principio estaba pautado para el 1° de ese mes pero se podría aplazar hasta el 12.