Falleció la mamá de Omar Perotti Locales 12 de marzo de 2021 Redacción Por Tenía 90 años y había sido operada por una fractura de cadera. Luego, su cuadro empeoró debido a una infección pulmonar.

FOTO DIEGO CAMUSSO VELATORIO. Perotti despidió los restos de su madre en la sala Visión. Luego fueron inhumados en Nuevo Torino. FOTO ARCHIVO PEROTTI Y SU MADRE. Cuando la mujer se vacunó hace unos días contra el coronavirus.

Alrededor de la hora 5:15 de este jueves, Angela Burkhard, la madre del gobernador Omar Perotti, falleció a la edad de 90 años en un sanatorio privado de nuestra ciudad, donde se encontraba internada desde hace algunos días a raíz de una caída que le provocó una fractura de cadera, y cuyo estado de salud se complicó luego con un cuadro pulmonar.

Durante las últimas jornadas, el gobernador santafesino estuvo muy atento a la salud de su madre, a quien había acompañado a vacunarse contra el coronavirus a principios de marzo, luego de las versiones, enfáticamente desmentidas, de que lo había hecho de manera irregular. Por ese motivo Perotti había suspendido su agenda que incluía un encuentro con el Presidente. Además, el lunes, el mandatario rafaelino no participó del acto por el Día de la Mujer e informó por Twitter que su ausencia era porque se encontraba acompañando a su madre, quien iba a someterse a una cirugía no programada.

El velatorio se llevó a cabo ayer, con las restricciones impuestas por la pandemia, de 13 a 16 en una sala de la empresa Visión, y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nuevo Torino, previo oficio religioso en la catedral San Rafael. Estuvieron presentes, entre otros, acompañando al gobernador, su hermano Oscar y su primo y actual presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti. También se lo pudo ver al ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, y a secretarios del gabinete de la Municipalidad de Rafaela, como Maximiliano Postovit (Prevención en Seguridad) y Myriam Villafañe (Desarrollo Humano).

Cabe recordar que en julio del 2020, en plena pandemia, había fallecido su padre, Miguel Angel Perotti, a los 87 años, y sus restos también descansan en paz en la mencionada localidad del Departamento Las Colonias, distante a unos 30 kilómetros al este de Rafaela, por ruta provincial Nº 70.



REPERCUCIONES

Una vez conocida la muerte de la madre de Perotti, inmediatamente comenzaron a viralizarse varios mensajes de todo el arco político, no sólo a nivel local, sino también provincial y nacional. "Este jueves por la mañana recibimos la triste noticia del fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero y gobernador @omarperotti Te abrazo muy fuerte en este momento tan doloroso que atraviesan vos y tu familia. Angelita siempre va a estar orgullosa de su hijo" escribió el intendente de Rafaela, Luis Castellano, en sus redes sociales. Asimismo, Miguel Lifschitz, ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, expresó que "lamento el fallecimiento de la señora madre del Gobernador

@omarperotti Mi solidaridad para él, su familia y amigos". En tanto, el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, manifestó su "dolor por la muerte de la madre de nuestro compañero @omarperotti. Abrazo grande a sus familiares". También Marcos Corach, el nuevo Ministro de Gestión provincial, dio a conocer sus sensaciones, al mencionar lo siguiente: "Querido @omarperotti, Angelita vive en tu corazón y en el recuerdo de todos los que la conocimos. Te abrazo con el alma". En tanto, el diputado provincial del PJ, Leandro Busatto, publicó que "lamentamos el fallecimiento de la madre del gobernador @omarperotti. Nuestras condolencias a su familia y sus seres queridos", entre otros mensajes de apoyo.



AGRADECIDO

Posteriormente, el mandatario rafaelino agradeció en sus redes sociales los saludos y muestras de afecto en virtud del fallecimiento de su madre. "Quiero agradecerles en forma personal y en nombre de toda mi familia, los saludos, las muestras de afecto y las cadenas de oración que nos han hecho llegar desde el lunes cuando fue operada mi mamá hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, nos hacen sentir acompañados", comentó Perotti en Twitter.