El Senado aprobó el pliego del ex abogado de Cristina

FOTO NA CAMARA ALTA. La senadora Abdala presidió la sesión.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Senado aprobó ayer una veintena de pliegos de candidatos a jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra el de Roberto Boico, ex abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El oficialismo votó a favor de todos los pliegos, en tanto que Juntos por el Cambio rechazó a Boico y, en algunos casos, acompañó a otros candidatos. La sesión se extendió por poco más de tres horas, sin la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que el primer debate ordinario del año fue presidido por Claudia Ledesma Abdala.

En el inicio, oficialismo y oposición aprobaron la prórroga por 60 días del protocolo para las sesiones y reuniones de comisión con modalidad mixta. Al momento de las cuestiones de privilegio, el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, criticó la "salvaje represión" a la protesta en Formosa y dijo que el jueves pasado tuvo lugar una "noche negra, triste y oscura de la democracia".

Además, denunció que "golpearon mujeres y las privaron de su libertad", además de no dejar "ingresar los abogados defensores" de quienes fueron detenidos. Luego, se discutieron los 22 pliegos de los magistrados propuestos por el jefe de Estado Alberto Fernández.

La presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, actuó como miembro informante del oficialismo y, al defender los pliegos, volvió a apuntar contra el Poder Judicial y la "persecución judicial" contra ex funcionarios y Cristina Kirchner.

A la vez, la mendocina cuestionó a los magistrados por los casos de violencia de género, y expresó: "Su falta de empatía y compromiso arrebata vidas".

Por su parte, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado cuestionó que el oficialismo designe a "un amigo" -por Boico-, y recordó que "no solo fue abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, sino también del senador (Oscar) Parrilli".

Más allá de la oposición de Juntos por el Cambio al pliego de Boico, el Frente de Todos cuenta con mayoría, por lo que logró aprobar todos los nombramientos.

Boico fue abogado de la vicepresidenta en la causa que se abrió en su contra por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y se desempeñó durante poco menos de un año en la Cámara de Casación Penal.

El letrado fue propuesto por el Poder Ejecutivo como vocal de la Cámara Federal porteña, tribunal en el que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados por el oficialismo y cuya continuidad quedó sujeta a la realización de un concurso por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos jueces fueron objetados por el Frente de Todos debido a que su designación se realizó por el mecanismo de traslado y sin acuerdo del Senado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Además, el Senado trató otros 21 pliegos judiciales entre los que se encontró el de Eduardo Di Lorenzo, ex juez subrogante en el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora y aspirante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.