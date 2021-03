Mirtha Legrand se vacunó contra el Covid

La actriz y diva de los almuerzos argentinos, Mirtha Legrand, se aplicó hoy la vacuna contra el Covid-19 en el Centro Islámico de la Ciudad de Buenos Aires. "Te admiro, sos una ciudadana ejemplar", expresó su nieto y productor televisivo, Nacho Viale acompañando el mensaje con una foto de su abuela mostrando la libreta de vacunación.

"Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!" sostuvo por su parte Mirtha, que en febrero cumplió 94 años, en su cuenta de Twitter.

La conductora de "Almorzando con Mirtha Legrand" cumplió 94 años el pasado 23 de febrero. En esos días había expresado cierto malestar porque todavía no tenía turno para aplicarse la vacuna a pesar de formar parte de los grupos de riesgo. "Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen", había dicho en esa oportunidad en diálogo con el programa Intrusos que se emite por América. Ahora recibió la primera dosis contra el Covid y será cuestión de días para que complete su inmunización.