Últimos detalles para el "Push to Pass" Deportes 11 de marzo de 2021 Redacción Por La categoría lleva a cabo un prueba en Alta Gracia para hacer los ajustes finales del sistema.

FOTO ARCHIVO SÚPER TC2000. / La categoría estrenará el Push to Pass en el inicio de su temporada este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires.

El Súper TC2000 comenzará a utilizar el “Push to Pass” en el campeonato 2021, que arrancará este fin de semana en el autódromo de Buenos Aires.

La categoría avanza en los últimos detalles del sistema y realiza una prueba en Alta Gracia con los autos del FDC Motor Sports y los pilotos Marcelo Ciarrocchi y Juan José Gárriz.

Esta herramienta permite que el motor tenga potencia extra por un rango de tiempo determinado y que la misma se pueda usar una cantidad de veces específica durante una carrera. Esto no estará habilitado para entrenamientos, clasificación y carrera clasificatoria.

La diferencia de HP será de 40 una vez que se pulse el “Push to Pass”. En cada circuito que se visite la categoría se deberá ajustar la cantidad de accionamientos y el lapso de uso. La totalidad de los disparo se prevé que sea la mitad de la cantidad de vueltas de la final y el tiempo de utilización rodaría en un tercio del registro del circuito.

Por su parte, el intervalo entre las activaciones será el suficiente para que el sistema no esté habilitado en el mismo lugar durante dos vueltas seguidas. Además, cada auto tendrá una pantalla de poco menos de 3 pulgadas, que tendrá información puntual para los pilotos

Allí se verán dos círculos de cuenta regresiva y un rectángulo que indicará la cantidad de disparos que quedan disponibles. Una vez que se active el botón de potencia extra, comenzará un tiempo de descuento en color amarillo que indicará el “delay”. Ese retardo de unos 5 segundos desde que se pulsa hasta que se liberan los caballos adicionales, es para hacerlo más impredecible en la defensa del rival.

Una vez que se activa el “Push to Pass”, en el otro círculo de la pantalla aparecerá un número en color verde que señalará cuánto tiempo resta de aprovechamiento de los 40 HP. Cuando se cumple ese período, un número en rojo en cuenta regresiva le informará al piloto por cuánto tiempo no volverá a tener a disposición un accionamiento.

El viernes está previsto que todos los autos del Súper TC2000 puedan contar con una tanda de entrenamiento de 15 minutos para que los equipos y pilotos puedan probar el dispositivo.