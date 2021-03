Santiago Tripodi estrena el "1" Deportes 11 de marzo de 2021 Redacción Por El piloto de Arroyo Seco iniciará una nueva temporada en la categoría que ahora se denomina TS Clase 3

Luego de un 2020 formidable para Santiago Tripodi, logrando el campeonato de TS1800 en el Car Show Santafesino, ahora aguarda por lucir el número ‘1’ en los laterales y el techo de su Toyota Etios. Se trabajó en el verano para seguir teniendo un auto de primer nivel, y será turno de demostrarlo en Paraná.

La categoría cambió el nombre por cuestiones de motorización, y ahora se llama TS Clase 3, pero la calidad de equipos y pilotos será la de siempre, como acostumbra el Car Show con cada divisional. Santiago no descansó junto a su gente, bajo la dirección de Gabriela Bravo, la asistencia técnica en el chasis de Fabio Fiornovelli y los amortiguadores de Cristian Bravo.

“Estuvimos trabajando todo el verano y estamos muy contentos de poder llevar el 1 en el auto esta temporada. Tanto chasis como motor se desarmaron completos, se repasó todo y se volvió a armar. Probamos un par de cosas en el motor que ensayaremos en el rolo antes de ir a Paraná”, manifestó Tripodi, quien tiene como única gran costumbre trabajar y trabajar para mejorar el funcionamiento de su unidad, a pesar de los grandes resultados de 2019 y 2020.

Por otro lado, Santiago expresó: “Gracias a todo este grupo porque iniciamos un nuevo año, agradezco a Gabriela Bravo, Fabop Fiornovelli, Cristian Bravo, Tagliarino, Ruani, Ariel Polinesi, Ariel Massagli, Damián Coggi, Eliana, y a cada uno de los que nos acompañan, tanto en los circuitos como desde sus casas”.

El viernes habrá pruebas comunitarias, para el sábado tener dos entrenamientos oficiales y dos tandas de clasificación, que ordenarán serie y final. Tanto la competencia preliminar como la definitoria serán el domingo, con televisación en directo por Acelerando, a través de AM Sports desde las 14, mientras que cada detalle podrá seguirse a través de Radio San Genaro durante sábado y domingo, por AM 1550.