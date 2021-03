Del Potro sigue con dolores Deportes 11 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El tenista Juan Martín Del Potro aseguró ayer que aún siente dolores en su rodilla operada, pero aclaró que lo ilusiona poder llegar a estar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando", afirmó el tandilense.

Del Potro, desde hace varios años, vive tratando de superar una lesión de rodilla, tras fracturarse la rótula en dos ocasiones, y además en su carrera debió sobreponerse a dos operaciones de muñeca.

El ex top ten está en pleno proceso de recuperación y reapareció de manera pública para la entrega de los Premios Xonex, donde fue galardonado.

"Después de toda la historia y lo que viví con la rodilla, un impacto sería volver a jugar. Algunos me dicen dejá de sufrir, con lo que hiciste está muy bien, disfrutá , pero si logro revertir esto y logro jugar sería un premio", afirmó Del Potro a la prensa.