“La convocatoria significa que estoy por buen camino” Deportes 11 de marzo de 2021 Por Martin Ferrero Darío Rostagno fue citado por primera vez por Otta y desde arriba del micro, previo a partir a San Juan, atendió a LA OPINION para registrar este momento inolvidable para el delantero.

FOTO LA OPINIÓN DARÍO ROSTAGNO. El rafaelino tuvo su primera convocatoria en la Crema.

Darío Agustín Rostagno es rafaelino, nació el 22 de julio del 2001. Desde muy chiquito un vecino, Rubén, le insistió tanto a su madre que lo terminó llevando a Atlético de Rafaela. Como todos, su sueño es jugar en la primera del club. Ayer por la mañana, mientras el plantel principal de la ‘Crema’ entrenaba en el estadio, Darío y su categoría, la Quinta, jugaba ante Estudiantes de San Luis por la Copa de Verano de la Primera Nacional que organiza AFA. Anotó un gol en la goleada por 4 a 0. Salió en el entretiempo, algo que le llamó la atención por el rendimiento que venía mostrando. Minutos después, iba a entender el por qué.



“Cuando Gonza (Del Bono) se me acercó al banco de suplentes y me dijo que tenía que viajar a las 22 no lo podía creer”, contó Rostagno a este medio. Darío está como un nene con un juguete nuevo, la felicidad lo desborda. Es que el delantero recibió la noticia que todo jugador de Inferiores sueña: la convocatoria a la Primera. Ante la baja a último momento de Germán Lesman, que va a tener familia, fue citado el pibe de las inferiores.



Sobre ello, señaló: “La convocatoria para mi significa que estoy por buen camino en cuanto al esfuerzo que entrego día a día. Es algo muy importante que estoy viviendo con tranquilidad”, y luego sumó: “En caso que se me da la oportunidad de entrar voy a defender los colores a muerte”.



Y le vienen recuerdos a su cabeza, “desde muy chico vengo entrenando en el club, hace 16 años ya que defiendo estos colores, se puede decir que es como mi segunda casa”.



La posición que mejor le sienta a Rostagno (19 años) es dentro del área, no se destaca por su velocidad pero si por su porte físico y el ‘sacar a correr a los centrales’, tal como manifiesta el propio delantero.