Atlético: listos para el debut Deportes 11 de marzo de 2021 Redacción Por Walter Otta entregó la lista de 18 jugadores para viajar a San Juan de cara al inicio de una nueva temporada, en donde comenzarán ante San Martín, este viernes a las 18hs. Primera convocatoria para el pibe de la Quinta, que ayer hizo un gol, Darío Rostagno.

FOTO ARCHIVO EN EL ESTADIO. / Atlético entrenó ayer por la mañana y por la noche emprendió viaje rumbo a San Juan.

Atlético de Rafaela tiene todo listo para el inicio de una nueva temporada de la Primera Nacional, torneo en el cual habrá dos ascensos en juego y los 35 equipos estarán divididos en dos zonas; y no habrá descensos. Walter Otta aún no participa ‘activamente’ con el plantel y si bien estuvo en los entrenamientos futbolísticos el que tomó la posta fue su ayudante, Félix Benito. Tras la práctica en Alberdi entregó la lista de 18 jugadores que ya viajaron, anoche, rumbo a tierras sanjuaninas: allí debutarán este viernes ante San Martín de San Juan.

El encuentro, correspondiente a la zona B, comenzará a las 18.00hs, se jugará en el estadio Hilario Sánchez con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Por recomendación médica el DT Otta, que se recupera de su problema cardíaco, no viajó y al frente del equipo quedará Benito.

Si bien el equipo no fue confirmado todo hace suponer que será el que utilizó en las últimas prácticas, ya con el ‘Taca’ Bieler recuperado y desde el arranque, más Emanuel Molina ocupando la banda izquierda.

De esta forma el probable 11 inicial sería con Guillermo Sara; Cristian Chimino, Tomás Baroni, Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Molina; Guillermo Funes y Bieler.

La novedad estará en el banco de relevos. El que no viaja es Germán Lesman, quien será papá en las próximas horas y es por ello que en su lugar estará Darío Rostagno, quien tiene su primera convocatoria. El juvenil de la Quinta División afista, que ayer por la mañana anotó uno de los tantos en la goleada ante Estudiantes de San Luis.

Los otros que viajaron fueron Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Roque Ramírez, Marcos Giménez, Alex Luna y Enzo Avaro.



SAN MARTÍN, EL RIVAL

El elenco sanjuanino, dirigido por Paulo Ferrari, viene de eliminar a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina y así avanzar a los 16avos de final, donde espera por el ganador de Racing y Sportivo Belgrano de San Francisco.

En dicho encuentro el 11 que presentó el conjunto de San Juan tuvo a: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández, Jonás Aguirre; Gonzalo Berterame, Martín Rivero, Nicolás Pelaitay, Pablo Ruiz, Matías Giménez, Lucas Campana.

En la jornada de ayer se confirmó la llegada del delantero Ivo Constantino, proveniente de Belgrano de Córdoba. Centro delantero de 22 años y de 1,93 mts de altura.