El Apertura comienza el domingo 21 de marzo Deportes 11 de marzo de 2021 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

En la edición de la víspera se informó sobre el programa de la primera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol indicando que dicho certamen comenzará el próximo domingo, sin especificar que será el 21 de marzo y no el 14. Por su parte, la Primera B dará comienzo a su torneo una semana después, el domingo 28. En lo referido a Inferiores, tanto de la A como de la B, los torneos comenzarán el sábado 27.

Los partidos que se disputarán el domingo 21 de marzo, en la fecha 1, serán los siguientes: Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural, Talleres de María Juana vs Peñarol, Argentino Quilmes vs Deportivo Aldao, Deportivo Libertad vs Ben Hur, Bochazo vs Deportivo Ramona.