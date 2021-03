Romero: “Sabemos que tenemos la obligación de ser protagonistas” Deportes 11 de marzo de 2021 Por Martin Ferrero Se viene un nuevo torneo para la Crema y su capitán no escatima responsabilidades. “Un equipo intenso y con muchas ganas”, es la principal apuesta para lo que se viene.

FOTO ARCHIVO EMILIANO ROMERO. / El uruguayo sueña con tener una nueva campaña como protagonista junto a la Crema, que tiene como intensiones pelear por el ascenso.

En todo arranque de temporada las ilusiones se ponen en marcha en cualquier club. Y en Atlético de Rafaela no es la excepción. Si a esto le sumamos que, viene de pelear y estar muy cerca del ascenso a la Liga Profesional, el conjunto de barrio Alberdi arranca como uno de los candidatos. Para eso, con mayor o menor presupuesto, se prepara todos los años.



“Sabemos que tenemos la obligación de ser protagonistas del torneo y más con la campaña pasada que estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo”, advierte Emiliano Romero, el capitán albiceleste.

La “Crema” visitará este viernes (18hs) a San Martín de San Juan en el encuentro que abrirá la temporada de la Primera Nacional. De dicho encuentro, de cómo se adaptaron los que llegaron, del inconveniente de salud que sufrió el entrenador Walter Otta y del equipo con el cuál se encontrarán los hinchas de Atlético. Sobre todo ello, el uruguayo Romero.

-¿Cómo se tomaron lo de Otta? Fue algo que preocupó a todos, por suerte solo un susto.

-Sí, lo tomamos tranquilos porque eso fue lo que nos transmitieron los médicos. Más allá de la gravedad, los médicos en todo momento nos dijeron que fue a tiempo. Por suerte fue solo un susto.

-El partido con Talleres era toda una prueba. Defensa totalmente nueva, casi todos los refuerzos en cancha, los más chicos que van apareciendo. ¿Qué les dejó dicha presentación?

-Si bien no nos terminamos quedando con el pase a la próxima fase el rendimiento nos dejó conformes. Era una prueba para saber cómo íbamos a estar de cara al campeonato. De la línea defensiva eran 3 nuevos de 4 y se vio un trabajo muy bueno. No nos convirtieron que eso es importante. Todos los refuerzos la verdad que se los ve bien y con ganas. Los chicos están muy comprometidos también y saben que en cualquier momento les puede tocar jugar. Nos dejó muy conforme el rendimiento más allá que después quedamos afuera por penales.

-¿Cómo se adaptaron los que fueron llegando?

-Los refuerzos llegaron bien y con muchísimas ganas. Se está armando un grupo muy bueno y eso va ayudar mucho a qué los refuerzos se sientan mejor y se puedan adaptar rápido, captar la idea que pretende el cuerpo técnico enseguida.

-Se viene un nuevo comienzo de torneo, ilusiones renovadas.

-Si ya quedan pocos días para el inicio del campeonato y esperando con ansias empezar. Las ilusiones renovadas y los objetivos muy claros.

-Con qué Atlético se va a encontrar el hincha, que por ahora se deben conformar con seguirlos sin poder ingresar a la cancha.

-El hincha de Atlético se va encontrar con un equipo intenso y con muchas ganas que eso no puede faltar nunca. Más allá de jugar lindo o no, lo importante es ganar y para eso nos estamos preparando.

-Se viene un torneo largo, con muchos kilómetros para ustedes en la primera parte. ¿Qué torneo imaginas que se puede dar?

-Nosotros sabemos que tenemos que ser protagonistas desde el arranque. Va ser un torneo muy largo y es muy importante qué en esos viajes de visitante saquemos la mayor cantidad de puntos y después hacerlos valer en casa, donde tenemos que volver a ser un equipo muy difícil.

-Un buen arranque sería sumar.

-Cómo te dije anteriormente tenemos que ser protagonista desde el inicio y sacar la mayor cantidad de puntos posibles de visitante. Nosotros vamos a ir a buscar los 3 puntos el viernes. Pero sabiendo que si no se puede ganar es bueno también sumar.