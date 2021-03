"Hay indeseables que están buscando formas de delinquir" Policiales 11 de marzo de 2021 Redacción Por La frase pertenece al subjefe de la Unidad Regional V de Policía, José Carruega, quien hizo referencia a varios aspectos que hacen a la labor de la Policía departamental.

FOTO LA OPINION JOSE CARRUEGA. El subjefe de la UR V de Policía se refirió a la labor en el Departamento.

Por Rubén A. Armando. - El comisario inspector José Carruega, subjefe de la Policía del departamento Castellanos, dialogó con LA OPINION online, y abordó los temas que se destacan a continuación.



LABOR DESPLEGADA

Sobre cómo evalúa la labor desplegada en la subjefatura de la Unidad Regional V de Policía, tras asumir el cargo de subjefe, Carruega comentó: "en este punto puedo señalar, que ya antes de asumir el cargo de segundo jefe de la UR V, me estaba desempeñando como jefe de Orden Público, ello quiere decir que tenía a cargo en forma directa las Seccionales, Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos del Departamento, y el haber estado trabajando ya hacía un año significó que tuviera conocimiento sobre el territorio, sobre las debilidades, pero también las fortalezas.

"Se tomaron decisiones puntuales sobre áreas específicas de las Divisiones, o sea de la Plana Mayor de la Jefatura, al igual que se hizo en dependencias de la Agrupación Cuerpos y Agrupación Orden Público, para de esta forma dar mayor operatividad en lugares claves, conflictivos y donde se requiere más presencia policial, sin descuidar el resto del Departamento.

"Formamos un buen equipo, si hay que hacer un cambio, se hace, incluso lo hemos hecho y evaluamos constantemente la operatividad en la calle.

"Los móviles con que cuenta la Unidad Regional, son los que están y el vecino ve en la calle, y que el Gobierno entregara once camionetas cero kilómetro, por supuesto fue fundamental ya que se renovó la flota en las ciudades de Rafaela, Sunchales y Frontera, y también permitió que parte de la flota en uso y que estaba en óptimas condiciones fuera redestinada a otros pueblos del Departamento.

"Por supuesto que debemos seguir trabajando y mucho, pero el balance que realizo es positivo, por semana tenemos numerosos operativos dispuestos en lugares estratégicos y de mayor conflictividad social para paliar y bajar la tasa de delitos que ocurren mayormente en esta ciudad y en el resto del Departamento, y ello se ve reflejado en que personas de malvivir aprehendidas en flagrancia es una constante, al igual que requisas con orden y sin orden judicial para detener y secuestrar elementos de interés para las causas que se tramitan.

"Y como corolario de estas acciones policiales muchas de ellas van a audiencias imputativas y luego a audiencias de prisión preventiva, otras no, acorde a la naturaleza del delito, pero eso ya sería trabajo del Ministerio Público de la Acusación.

"Fiel reflejo del trabajo policial, es la Alcaidía que posee esta Jefatura, que siempre esta colmada su capacidad en cuanto al alojamiento de detenidos, y se renueva semanalmente, ya que siempre tenemos cupos para trasladar a las cárceles del servicio penitenciario provincial, pero ese traslado o cupo vacante en la Alcaidía, es completado por el ingreso de nuevos detenidos de la zona. Y esos detenidos que están allí, no entraron solos, sino que fue por una intervención policial ante un hecho ilícito, con conocimiento y directivas del Ministerio Público de la Acusación.

"Para que se de una idea, el año pasado realizamos el traslado de 40 detenidos a la cárcel de Las Flores, pero a las pocas semanas, ya estaba colmada nuevamente la capacidad de la Alcaidía.

"Por supuesto que hay delitos, Rafaela ha crecido mucho, es una ciudad ordenada, la idiosincrasia de los vecinos es distinta a las de otros lugares donde he trabajado, pero también tenemos que entender que hay indeseables que están constantemente buscando la forma de delinquir y muchas veces lo hacen ante un descuido del vecino".



SEGURIDAD Y

COORDINACION

En relación a lo que se diagrama en forma conjunta con otros organismos locales para brindar seguridad a la población, señaló que:

"en ese sentido, es muy importante la reunión que realizamos semanalmente en esta Jefatura con el Comando Unificado, que nos permite ver, exponer y trazar lineamientos, estrategias, para abordar la problemática delictual, y el fenómeno del corrimiento del delito que se produce cuando se realizan operativos de alta intensidad en determinados sectores.

"En ella participa la Jefatura local, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Municipalidad de Rafaela, Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria, Policía Federal Argentina, Policía de Acción Táctica, Dirección General de Policía Vial, Dirección General Guardia Rural Los Pumas, Gendarmería, etc.

"Y puedo decir que las reuniones de este Comando, se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo y también que es pionera en la provincia, por el trabajo mancomunado y en equipo que se lleva a cabo.

"También quiero mencionar que en la ciudad de Rafaela, es el primer lugar donde el Ministerio de Seguridad implementó la primera mesa de seguridad con perspectiva de género, junto con la Municipalidad y la Jefatura de Unidad Regional, donde nos reunimos con las dirigentes barriales mujeres, con el fin de generar y promover más instancias de participación para las mujeres en materia de seguridad pública".



RECURSOS

HUMANOS

Mucho se habla sobre la cantidad de personal que dispone la Jefatura de Policía, con jurisdicción en todo el departamento Castellanos, y si bien es una verdad incontrastable que resulta escaso, el policía destacó que:

"pareciera que cuando hablamos de seguridad, los recursos humanos y logísticos nunca son suficientes, pero si puedo decir que la mayor cantidad de efectivos operativos que posee esta Unidad Regional, está en la calle, o sea en lugares operativos como la Agrupación Cuerpos y la Agrupación Unidades de Orden Público, y quienes trabajan en el edificio de Jefatura, en su mayoría es personal que no porta armas, ya que realizan tareas netamente administrativas, y quienes portan armas, que es un porcentaje menor, diariamente tienen servicios en la vía pública, sobre todo zona céntrica.

"Puedo agregar que semanalmente realizamos reuniones con distintas vecinales, donde se plantean inquietudes, y se escucha a través de estos representantes, la voz del vecino y de esta forma también generar un acercamiento.

"La problemática delictual, es un problema social, que si bien somos los encargados y responsables de la prevención, en ella también intervienen otros actores, porque claramente quienes toman como forma de vida delinquir, debe ser otra la intervención si se pretende reinsertarlos en la sociedad, o el abordaje apropiado desde la niñez, para que esto no suceda y tengan como única forma de vida delinquir.

"Nosotros también formamos parte de la sociedad, también queremos aportar lo nuestro, el personal está comprometido con su función, todos tenemos amigos, vecinos, familiares y por supuesto hijos, y queremos que ellos también tengan un futuro mejor y que vivan en paz y armonía", finalizó.