Pon una planta en tu vida para reducir tu estrés laboral
11 de marzo de 2021

"Vivir rodeados de plantas nos ayuda a contrarrestar el estrés". La frase no ha de adjudicarse a un gurú de la autoayuda, sino a la bióloga, profesora e investigadora Mª Paz Martín, vicedirectora de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico de Madrid, perteneciente al CSIC. La explicación por parte de la doctora, rica en evidencias, no se demora: «Esto no es solo algo intuitivo y que hemos podido experimentar cuando estamos cuidando nuestras plantas en casa o en el jardín, sino que tiene una base científica, a nivel de la actividad en las zonas del cerebro asociadas a emociones positivas; como cuando se practica mindfulness (esta técnica de atención plena ayuda a eliminar la rumiación, el molesto círculo vicioso del pensamiento, y promueve la autorregulación y la toma de perspectiva)». Para muestra, un botón: «En un artículo científico de la Escuela Pública de Salud T. H. Chan de Harvard y del Hospital Brigham and Women’s de Boston se estudió la relación entre la cantidad de vegetación alrededor de las casas de 108.630 mujeres (todas ellas enfermeras) y la mortalidad, durante el período del 2000 al 2008. Las áreas con los niveles más altos de zonas verdes se asociaron con una menor mortalidad y una mayor actividad física, una exposición a un aire menos contaminado y a niveles más bajos de depresión, ansiedad o estrés», señala la experta.

Según Martín, actividades tan comunes como pasear por el bosque (o Shinrin-yoku, baños de naturaleza, como comenzaron a llamarle los japoneses en los ochenta antes siquiera de que hubiera evidencia científica de sus bondades) pueden ser altamente beneficiosas para el ser humano. «De acuerdo con los estudios, se produce una disminución del cortisol, la hormona del estrés, por lo que disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, también se genera un efecto positivo en el sistema nervioso, menor irritabilidad, mayor concentración y activación del sistema inmunitario», explica. Efectivamente, un reciente estudio de la Royal Horticultural Society británica y las universidades de Sheffield, Westminster y Virginia (en Estados Unidos) ha demostrado que, añadiendo plantas a los jardines de las viviendas se podían mejorar considerablemente los niveles de cortisol de los residentes durante el día (además, en las conclusiones, se observó reducción del estrés). Más de la mitad de los participantes, en una ciudad próxima a Mánchester, aseguraron que las plantas les hacían sentirse más felices, dos quintas partes de ellos reportaron que les proporcionaban relax y un 25% que los aproximaba a la naturaleza.

Por experiencia propia, el asturiano Carlos Magdalena, asistente de investigación en ciencias hortícolas del Kew Garden londinense, no duda en incluir en la ecuación antiestrés el cuidado de las plantas: «Es muy terapéutico, porque dejas de pensar en otras cosas. De repente, te centras en por qué sale una hoja amarilla al tiempo que nace una nueva, etc. Es, además, una dedicación lenta: observar, esperar, mantenerlas vivas... Lo cierto es que te sientas con una maceta al lado y no te cambia nada, pero si la sigues durante meses te das cuenta de que todo está cambiando. No es una modificación apreciable en nuestra escala del tiempo, pero con memoria fotográfica notas que varía la orientación, el color, el número de hojas... Ves los cambios sin darte cuenta».

Esta vía, la contemplativa y filosófica, también la apoya y comparte Elena Páez, fundadora del gabinete botánico Planthae, en Madrid: «Para mí, tener plantas y hacer inspecciones de ellas por la mañana en casa y por las tarde en la tienda, es apostar por la paciencia en estos mundos tan rápidos y locos. Es centrar la atención. Lo que más me gusta es ver cómo ellas deciden echar más raíz para mejorar su estabilidad, cómo en primavera se adaptan al cambio de horas de luz y sacan más hoja... es increíble ser testigo de las decisiones que toman, de una manera muy tranquila y pausada, pero muy fuerte».

Ya sean de interior o exterior, no hay duda de que las plantas (algunos estudios apuntan que lo hacen mejor cuando hay diferentes especies en un mismo entorno) contribuyen a reducir el estrés y activan el sistema inmunitario. Pero también mejoran los niveles de contaminación y humedad ambiental.



