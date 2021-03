Octogésimo aniversario de la Mujer Maravilla

BUENOS AIRES 11 ( Télam). - DC, Warner Bros, Global Brands & Experiences y WarnerMedia lanzan la campaña "Believe in Wonder", con la que dan inicio a la celebración del aniversario 80 de la Mujer Maravilla, una de las superheroínas más icónicas de los cómics, de la televisión y el cine.

La celebración, anunciada en la semana del Día de la Mujer, prevé una serie de eventos mundiales con contenidos digitales originales, cómics conmemorativos, libros, colecciones y experiencias sobre moda con la Mujer Maravilla como tema central.

A su vez, el filme "Mujer Maravilla 1984", que sufrió varios retrasos en Argentina por la pandemia, se podrá ver en sala a partir del 18 de marzo.

La celebración, a su vez, se extenderá hasta el día de Diana Prince, el 21 de octubre.

Entre el contenido estarán icónicos títulos de televisión.

Además, DC y WarnerMedia preparan un vídeo inspirado en Mujer Maravilla, en el que se mostrará el impacto de las mujeres en todo el mundo y también de las mujeres poderosas que pueblan los contenidos y los productos de la Compañía.

Este año, WarnerMedia lanzará también "80 Women of Wonder", vídeo en el que que figurarán mujeres reales, periodistas y talentos televisivos, figuras de la cultura, expertas, influencers y celebridades que representan a las mujeres en sus respectivos campos, señaló la agencia de noticias alemana DPA,