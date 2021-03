Mañana reabrirá el Cine Belgrano

“Estamos muy contentos de poder volver a la actividad después de un año de no exhibir películas en el cine. Si bien durante la pandemia tratamos de estar cerca de los espectadores a través de las redes sociales proponiéndoles películas para ver en sus casas, no es lo mismo que hacerlo en el una sala cinematográfica”; expresó la coordinadora de la dependencia, Patricia Andretich.

También comentó el valor de este espacio cultural: “Es poder estar en un lugar diferente al hogar, compartirlo con otras personas o solos, pero en un encuentro íntimo entre la pantalla grande y el espectador que solo se produce en un cine”.

La cartelera presenta tres títulos: “8 1/2”, “Akelarre” y “Trolls 2: gira mundial”.

"Volvemos con todos los protocolos, medidas de ventilación y desinfección correspondientes. Le pedimos a la ciudadanía que asista con anticipación para sacar su entrada, la cual se puede pagar a través de cualquier medio electrónico"; explicó la directora de Cine.

Además, anticipó que “trabajaremos con la modalidad de burbuja social, manteniendo la distancia necesaria, teniendo en cuenta que la sala estará ocupada con un 30 por ciento de su capacidad”.





8 1/2

En el Espacio de Autor se proyectará “8 1/2”, película italiana subtitulada, dirigida por Federico Fellini y un reparto integrado por Marcello Mastroianni y Anouk Aimée. Pertenece al género drama, tiene una duración de 138 minutos y está calificada como apta para mayores de 13 años.

Podrá verse desde el viernes 12 hasta el martes 16, en el horario de las 22, con una entrada general de 250 pesos.

En el clásico de Fellini del año 1963, Guido Anselmi es un prestigioso director de cine que se encuentra en mitad de un proyecto imposible de acabar. El realizador está atravesando una crisis de inspiración y la presión ejercida por los que lo rodean no le ayuda a salir del ensimismamiento.

En un intento por encontrar la inspiración a través de la tranquilidad, Anselmi viaja hasta un balneario donde pasará una temporada, pero lo suyo es una misión imposible. Su esposa, el productor de la película, su amante, los actores… Todos le piden que hable del proyecto y él lo único que quiere es olvidarlo.





Akelarre

Se presenta en el marco del Espacio INCAA y cuenta con la dirección de Pablo Agüero y un reparto integrado por Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego y Jone Laspiur. El film es una coproducción entre España, Argentina y Francia perteneciente al género drama, y está calificada para mayores de 13 años.

Se proyectará de viernes 12 a martes 16 en la función de las 20, con una entrada general de 100 pesos. En tanto que jubilados y estudiantes abonan 50 pesos.

La historia se desarrolla en el País Vasco durante el año 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.





Trolls 2: gira mundial

Esta película animada está destinada a los más pequeños. Dirigida por Walt Dohrn, tiene una duración de 91 minutos.

La cita es de viernes 12 a martes 16 en el horario de las 18. La entrada general tiene un costo de 250 pesos.

Miembro de la realeza del rock, la reina Barb, ayudada por su padre, el rey Thrash, desea destruir todos los otros géneros musicales para que reine el rock reine. Con el destino del mundo en peligro, Poppy y Branch junto con sus amigos se dirigen a visitar a las demás tribus para unificar a los Trolls en armonía contra Barb, quien busca eliminarlos.