Capacitación complementaria en lengua italiana

La Sociedad Italiana de Rafaela ofrece por 8° año consecutivo esta propuesta, que cada vez suma más interesados y alumnos. El lunes 15 de marzo comenzarán las clases de italiano en instalaciones de la sede rafaelina de la entidad, cita en Pueyrredón 262. Habrá cinco cursos diferentes, cuatro de ellos cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia. En Rafaela y zona, es el primer Reconocimiento Oficial Ministerial otorgado a la enseñanza de la lengua italiana.

Otro punto fuerte que ofrece la capacitación, es la salida laboral. Para docentes, mejora su posición en el escalafón. Los egresados no docentes pueden oficiar de intérpretes o facilitadores, preparar alumnos, actuar como alumnos monitores en un aula, etc.

En esta temporada 2021, los cursos son cinco:



1° año: Para quienes deseen comenzar con el estudio de esta lengua y no tengan conocimientos previos. Se podrá elegir entre lunes de 19:30 a 21:30 o martes de 14 a 16.



2° año: Para los que acrediten tener un conocimiento previo (*), o hayan cursado el 1° año en la institución. Martes de 19:30 a 21:30 o jueves de 14 a 16.



3° año: Para quienes hayan cursado el 2° en la institución. Miércoles de 14 a 16 o jueves de 19:30 a 21:30.



4º año: Para quienes hayan cursado el 3° en la institución. Lunes de 14 a 16 o miércoles de 19:30 a 21:30.



(*) Para acceder al título oficial se deben cursar los cuatro años completos y correlativos en la institución.



Curso “Cultura italiana”



Se abordarán temas específicos de la cultura italiana, aprovechando el desarrollo de cada uno de ellos para practicar el idioma. (Día y horario a definir)



Cuerpo docente



Está integrado por idóneos profesionales y apasionados de la lengua y cultura de Italia: Doris Beltramo, Alejandra Ronco y Rafael Soto.

Con gran nivel de aceptación los siete años anteriores, la propuesta de enseñanza de este idioma, tan importante para una región atravesada por la inmigración italiana, ya está definitivamente afianzada en este 2021.

Vale destacar que durante 2020, las clases tuvieron continuidad de manera virtual, pudiendo mantenerse la matrícula con un gran número de alumnos y alumnas.



Informes e inscripciones: Desde el lunes 1/3, de lunes a viernes de 10 a 12 en Secretaría (Pueyrredón 262). Tel. 03492 – 505410 / 15678236 (todo el día). Para destacar: El examen final anual no tiene costo extra. Los costos de cuota son accesibles. Inicio de clases: lunes 15 de marzo.

