AMSAFE no aceptó la propuesta salarial y habrá paro el próximo lunes y martes Locales 11 de marzo de 2021 Redacción Por De 24.331 votantes en AMSAFE, 11.577 (47,58%) aceptaron la oferta inicial y 12.657 (52,02%) la rechazaron, con lo cuál llevarán a cabo un paro por 48 horas. La decisión se tomó este miércoles por la noche tras el plenario provincial del gremio y las clases comenzarán recién el miércoles 17 de marzo.

FOTO ARCHIVO NO EMPIEZAN LAS CLASES. AMSAFE rechazó la propuesta y va al paro.

Durante el plenario de delegados que se desarrolló anoche, los docentes nucleados en AMSAFE finalmente resolvieron no aceptar la propuesta de aumento salarial del 35% que había ofrecido el lunes el gobierno provincial en tres tramos: el 18% en marzo, el 8% en julio y el 9% en septiembre, y lanzó un paro de 48 horas para el próximo lunes y martes, por lo que las clases comenzarán recién el miércoles. La oferta fue considerada insuficiente, debido a que hubo

12.657 votos por el rechazo y 11.576 votos por la aceptación.

Según destacaron los referentes gremiales, resulta necesario que la propuesta salarial contenga menos tramos y se adelante el pago. Del plenario Provincial participación los delegados seccionales de los 19 departamentos y la votaron más de 24 mil docentes. Se advirtió que en caso de no haber una nueva propuesta habrá un nuevo paro de 48 horas los días 23 y 25 de marzo.

Cabe señalar que a comienzos de semana, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, informó tras la reunión paritaria con los gremios docentes que el Gobierno de Santa Fe realizó una oferta del 35% de aumento salarial para el sector: “La propuesta consiste en un incremento anual de un 35% que se distribuye en tres tramos: un primer aumento del 18% para marzo, un segundo tramo en el mes de julio del 8%, y para septiembre el restante 9%”, detalló. Además, explicó que para marzo “se contempla la duplicación del monto de material de estudio para que, una vez que sea aplicado ese 18%, se lo vuelva a computar o se lo duplique alcanzando la suma de 1.357 pesos”. Por otra parte, está prevista una cláusula de revisión para el mes de octubre: “Atendiendo a la evolución de la inflación y del salario, se van a analizar las alternativas que existen respecto de estas variables económicas, salariales e inflacionarias que van a estar en juego”. Con respecto a las negociaciones, Pusineri señaló que la oferta presentada se viene trabajando desde principios del mes de febrero cuando se iniciaron los primeros encuentros: “Llegamos con un piso de conversación para la mejor oferta que puede formular el gobierno y que ha sido muy conversada, muy discutida y con referencias inequívocas en la cuestión nacional”. En esta línea, el ministro hizo hincapié en que la principal referencia fue la paritaria docente nacional: “En eso existe una base de consenso, y me parece que ese marco referencial es inevitable en este contexto para el resto de los sectores, porque así también lo hemos conversado con ellos”.