Bonino sugirió reducir la cantidad de concejales Locales 11 de marzo de 2021 Redacción Por El concejal del Pro-Cambiemos manifestó esta propuesta en el marco de la discusión sobre la posible Autonomía Municipal. El edil propuso reducir el actual número de diez a tan solo tres.

El pasado lunes los concejales se encontraban reunidos en comisión y dentro de una fuerte discusión el edil de Cambiemos, Lalo Bonino, propuso reducir la cantidad de concejales a tan solo tres. ¿Qué llevó al Concejal Bonino a plantear esta idea? Bueno, nada más y nada menos que la declaración que hace referencia la posible Autonomía Municipal de nuestra ciudad.

"Reducir el número de concejales en Rafaela, sería muy interesante si ponemos el foco de discusión en el gasto público que cada año no deja de crecer en Rafaela. Es algo que nos preocupa mucho a todos porque no se observa un plan de mejoramiento en la administración pública para reducir el gasto y ser más eficiente cada año. En general lo que se hace es exigirles a los contribuyentes que paguen cada vez más y más para sostener un Estado que no deja de gastar”, subrayó.

Asimismo, el concejal de la oposición indicó: “Creo que es importante analizar y estudiar todas las formas posibles que puedan hacer que el gasto público se frene o en lo posible que se reduzca. El dinero de los rafaelinos tiene que ir directamente a Obras para mejorar la calidad de vida de todos y así poder potenciar y desarrollar una ciudad potente. Reducir el número de Concejales a tan solo tres, es una excelente propuesta para frenar el gasto público”, finalizó Bonino.