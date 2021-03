Se realizan test de anticuerpos Locales 11 de marzo de 2021 Redacción Por Esta semana en el hospital Jaime Ferré se comenzaron a realizar estos testeos, que tal como explicó la médica infectóloga Sandra Cappello, se llevan adelante en el marco del programa COVIDAR, para la detección de anticuerpos en el personal de salud.

FOTO ARCHIVO SANDRA CAPPELLO. Responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia.

En el marco del programa COVIDAR, esta semana se está realizando en el hospital local, test de anticuerpos en el personal de salud, según confirmó la infectóloga Sandra Cappello. Es importante recordar, que en el marco de las acciones que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, científicos del CONICET y de la Fundación Instituto Leloir (FIL) lideraron, en un tiempo récord durante el 2020, el desarrollo de “COVIDAR IgG”, un test serológico que a partir del análisis de muestras de sangre o de suero permite determinar si una persona tiene anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Esta semana se comenzó un testeo en el marco del programa COVIDAR, que consiste en detectar si el personal de salud tiene anticuerpos o no. Eso es algo que está pensado desde hace tiempo, ahora llegaron los reactivos y se puso en marcha. La idea es testear a todo el personal de salud médico y no médico para ver qué seroprevalencia tenemos; en realidad son estudios seroprevalencia que nos dice si tenemos o no tenemos anticuerpos y no cuántos anticuerpos tenemos”.



PLAN DE VACUNACION

Por otra parte, la Dra. Cappello habló de la continuidad de la campaña de vacunación contra el Covid, hoy abocada a vacunar a docentes y a adultos mayores: “Ustedes saben muy bien que todo se rige por los turnos otorgando por el sistema provincial. En la medida que se van dando esos turnos se va vacunando. Se realiza este proceso en forma ininterrumpida, es decir, todos los días se sigue vacunando y la verdad que asiste la gran mayoría del listado de turnos otorgados”. Respecto al comienzo de clases y al ritmo en que se da la vacunación a docentes, la profesional médica señaló que “la idea es que estén vacunados antes del inicio de clases, pero esto va a ser simultáneo porque no se va a llegar a vacunar a todos”. En tanto, ayer se retomó la vacunación a adultos mayores con la partida de vacunas Sputnik V que llegaron a la ciudad. Hubo algunos días en que se frenó la inoculación a este grupo de la población, debido a que no había vacunas. “Recordemos que hay solo dos vacunas aprobadas en adultos mayores y que son las que se están utilizando en ellos”.



PREVENIR Y CONCIENTIZAR

SOBRE DENGUE

Si bien este año el dengue no estuvo presente en la ciudad y la región, es importante seguir limpiando nuestros patios y llevando adelante acciones de prevención contra esta enfermedad. La Dra. Cappello explicó: “En realidad en la ciudad y en la provincia no hay circulación autóctona del virus hasta el momento, sólo se registraron en algunos lugares de la provincia, pero fueron importados. Hasta ahora no hay dengue autóctono. Eso no quiere decir que uno se relaje y no continúe con las medidas. Es fundamental en esta época del año, recordar y reforzar las medidas de prevención, para evitar la multiplicación del mosquito.