El Presidente suspendió la visita a la Provincia Locales 11 de marzo de 2021 Redacción Por Porque la madre de Perotti está "muy grave".

El presidente Alberto Fernández suspendió ayer la tercera reunión del Gabinete Federal que se iba a realizar hoy en la ciudad de Rosario, debido a que la madre del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se encuentra "en muy grave estado". Así lo anticiparon altas fuentes del Gobierno, que precisaron que el motivo de la suspensión se debe a que "la madre del gobernador (Omar Perotti) se encuentra en muy grave estado".

"Tuvieron una conversación telefónica entre el Presidente y el gobernador esta tarde. El Presidente le transmitió su afecto y apoyo para transitar este duro momento", relataron las fuentes. En ese marco, precisaron que "las actividades previstas del gabinete federal se reprogramarán para más adelante".

En tanto, desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe se informó que "la agenda de actividades enmarcadas en el Programa Gabinete Federal realizadas en capitales alternas del país, que se iba a desarrollar en la ciudad de Rosario el día jueves 11 de marzo, queda postergada hasta nuevo aviso". "Los trabajos conjuntos entre Nación y Provincia en materia de seguridad, obras públicas, salud y educación continuarán ejecutándose y ampliándose operativamente, y la reunión de ambos gabinetes quedará sujeta a la nueva convocatoria", agregó.

Angelita, la madre del gobernador Perotti, recibió el martes de la semana pasada la vacuna contra el Covid en el centro de vacunación del Hospital "Dr. Jaime Ferré". Pero el lunes el propio mandatario provincial publicó en su cuenta de Twitter: "Estoy acompañando a mi mamá en una intervención quirúrgica no programada, y hasta que no finalice la operación, no partiré a Buenos Aires, donde tendrá lugar el acto por el Día de la Mujer convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández". Si bien no se proporcionó mayor información, la mamá del gobernador se encuentra internada en el Sanatorio Moreno de esta ciudad.

El proyecto de Capitales Alternas, que había sido una de las promesas de campaña de Alberto Fernández, se puso en marcha el pasado 21 de diciembre con la primera reunión que mantuvo el Gabinete Federal en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego.

En tanto, la segunda reunión se realizó el pasado 19 de enero en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja.

La iniciativa establece un encuentro cada 30 días, por lo que Chilecito será la ciudad que en esta oportunidad hospede a las autoridades nacionales.

El pasado 4 de diciembre, el Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de la ley que declara "capitales alternas" a 24 ciudades en todas provincias, durante los próximos cuatro años con un criterio de afianzar los vínculos y permitir reuniones con integrantes del gabinete nacional.