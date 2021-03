Requejo y otro regreso a Atlético para el local Deportes 10 de marzo de 2021 Redacción Por El alero, de 41 años, cumple 25 jugando en primera división

FOTO BASQUET ATLETICO PLANTEL. Requejo, arriba en el extremo derecho, en el Atlético 2021.

Después de la pausa obligada y dolorosa del 2020, regresa el básquet de primera división de la Asociación Rafaelina. Habrá partidos jueves, viernes, domingo y martes por la primera fecha del Preparatorio.

Uno de los jugadores que vuelve a disputar la competencia de la ARB es Claudio Requejo, que estuvo los últimos siete años en Porteña, en la Asociación Morterense. "Empecé a entrenar el 6 de enero, mencionándole a Machi (Miretti) que quería ver cómo estaba, cómo me sentía. Me fui entusiasmando y vamos a jugar", nos comentó el experimentado alero de 41 años, que regresa a la Crema por tercera vez.

Un dato interesante es que Requejo cumple en este 2021 ya 25 años jugando en primera. Siendo juvenil había ascendido con la Crema en la vieja Liga C a la Liga B en 1996, en un equipo que dirigió Rodolfo Platini. Luego tuvo sus mejores años disputando Liga Nacional, en 2002 y 2003, con Regatas de San Nicolás, y con paso por otras categorías.

El anterior regreso a la Crema había sido entre 2011 y 2013, también con Marcelo Miretti en el banco.

Cabe acotar que la de Requejo no es la única vuelta, ya que también se ha sumado Nicolás Crotti. Tomando en cuenta que siguen Luciano Volta, Francisco Balangero y Manuel Dalmazzo, Atlético tendrá un equipo con mucha altura para el torneo local. En el perímetro siguen Tadeo Mire, Juan Cruz Bertero y Valentín Vasquez, entre otros.