Barbero asumió en la BH

En la tarde de ayer comenzó el ciclo de Maximiliano Barbero como entrenador de Ben Hur para el torneo de la Liga Rafaelina. Fue presentado por el dirigente Alberto Trevisono al plantel, al igual que el nuevo entrenador de arqueros Gustavo Ferraudo. El resto del cuerpo técnico es el mismo de hace varios años, con César Bessone en la preparación física y Adrián Acosta como ayudante de campo. Recordemos que Carlos Trullet continuará al frente del área técnica, como una especie de supervisor, hasta que llegue la próxima competencia del Consejo Federal en que volverá al banco.

Lo más importante respecto del plantel es que se confirmó la continuidad de algunos futbolistas titulares que disputaron el Regional Amateur, que le permitirán tener una cierta base, en especial en el bloque defensivo. Son los casos de Matías Astrada, Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Miguel Yuste y Leandro Sola, que junto a Martín Alemandi y Joaquín Castellano (no arrancó ayer pero se sumaría cerca del fin de semana), determinarían que más de la mitad del once titular podría repetirse. Cierto es que no será en el arranque del torneo, ya que Mathier, Besaccia y Yuste deben cumplir 4 fechas de suspensión. Otro de los jugadores que continuará es el volante ofensivo Germán Mayenfisch.

Barbero y los dirigentes esperan en estos días sumar un par de delanteros, que es la zona que quedó más despoblada. Uno de los que estaría regresando es Pablo Palomeque, que no estuvo en el plantel del Regional.