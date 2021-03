Se juega todo el domingo Deportes 10 de marzo de 2021 Redacción Por Anoche se confirmó el programa de la primera fecha del Apertura de Primera A, que no tendrá adelantos. Se sortearon los fixtures de la Primera B y todo lo relacionado a Inferiores.

FOTO ARCHIVO VUELVE EL FÚTBOL. El próximo domingo comienza el Apertura de la Primera A.

Los clubes de Liga Rafaelina de Fútbol transitan los días previos al regreso oficial de la actividad. Anoche, en la reunión del CD, quedó confirmado el programa de la primera fecha del Apertura de la Primera A, que finalmente no tendrá adelantos y se jugará de manera íntegra el próximo domingo desde las 16hs (Reservas 14.30hs).

En otro orden se estableció que el costo de las entradas será de $250 para la Primera A y de $200 en la Primera B. El libro de pases, en los dos grupos, se cerrará el lunes siguiente a la 3ª fecha.



De esta forma, la fecha 1 de la Primera A tendrá los siguientes encuentros: Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural, Talleres de María Juana vs Peñarol, Argentino Quilmes vs Deportivo Aldao, Deportivo Libertad vs Ben Hur, Bochazo vs Deportivo Ramona.



En lo relacionado a la Primera B, se sorteó el fixture y la primera fecha será la siguiente:



Zona Sur: Dep. Susana vs Def. Frontera, Zenón Pereyra vs Atl. Esmeralda, San Martín de Angélica vs Sp. Santa Clara, La Hidráulica vs Juv. Unida, Atlético (MJ) vs Dep. Josefina. Libre: Sp. Libertad EC



Zona Norte: Tiro Federal vs Moreno de Lehmann, Arg. Humberto vs San Isidro de Egusquiza, Arg. Vila vs Independiente Ataliva, Sp. Roca vs Independiente de San Cristóbal, Belgrano San Antonio vs Sportivo Aureliense. Libre: Dep. Bella Italia.



En Inferiores, que comenzarán el 27 de marzo, también se sorteó el fixture. La Primera A, en su primera fecha tendrá los siguientes cruces: Independiente San Cristóbal vs Ben Hur, Dep. Libertad vs Unión de Sunchales, Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Peñarol vs Atlético de Rafaela, 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado.



En la Primera B, el primer capítulo se disputará de la siguiente manera. Zona Norte: Dep. Tacural vs Moreno de Lehmann, Dep. Aldao vs Sp. Roca, Arg. Humberto vs Independiente Ataliva, Tiro Federal vs San Isidro. Libre: Dep. Bella Italia. Zona Sur: Dep. Susana vs Brown San Vicente, Atlético (MJ) vs Talleres (MJ), Bochazo vs Florida, San Martín vs Sp. Libertad. Libre: Juventud Unida. Zona Oeste: Zenón Pereyra vs Belgrano SA, Dep. Josefina vs Dep. Ramona, Atl. Esmeralda vs Arg. Vila, La Hidráulica vs Sp. Santa Clara. Libre: Def Frontera.