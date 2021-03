Mendoza: Festival Internacional del cine del vino Información General 10 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (Télam). -‪ Del 17 al 31 de marzo y con entrada libre y solidaria se realizará el festival de cine "Most al Sur", una selección de largos y cortometrajes que han pasado por el MOST Festival Internacional de Cine del Vino de Catalunya, y que retratan las culturas en torno al vino que crecen en diferentes latitudes y tejen puntos en común en todo el mundo.‬

‪Según se informó desde el Fondo Vitivinícola, Most “‬significa “mosto” en catalán y es uno de los más prestigiosos festivales de cine del vino en Europa e hispanoamérica.

Este se realiza en la región del Penedés, en Catalunya, y desde hace diez años reúne lo más destacado de la producción audiovisual documental y de ficción en torno a las culturas vitivinícolas.

En Mendoza, la cita será en tres encuentros semanales a desarrollarse en La Enoteca, ubicada en ‬Peltier 611 de la capital, ‪en “un ‬ciclo de cine que será la oportunidad de ver cómo el vino puede contar historias de diferentes y maravillosas maneras”, comentó Carmen Pérez, del Fondo Vitivinícola.

En tanto Xavier Fornos, director del Vinseum, el museo de las culturas del vino de Catalunya y quien está al frente de la organización de este festival internacional de cine, dijo que “es un honor poder llevar nuestra ventana abierta al mundo del vino a Mendoza, una de las tierras de vino más singulares del planeta”.

‪El 17 de marzo se proyectará ‘"Vitis Prohibita", largometraje documental, Francia. 2019) cuyo director es Stéphan Balay; el 25 “Priorat, retorno al origen” (largometraje, documental, Catalunya 2016). Director David Fernández de Castro‪; en tanto que el 31 será el turno de una ‬Selección de cortos y documentales como "Fin", ficción, España, 2018; "Patchwork", ficción de animación, España, 2018; "Las Voces del Vino” cap. 1 (serie documental, Argentina, 2019); "Santa Sangría” (ficción, Francia, 2019); y "Con estas manos” (documental, España, 2013).

Todas las exhibiciones son aptas para todo público con entrada libre canjeable por una caja grande de leche destinada a la Asociación Civil Kairós.

“Nos hace muy felices contribuir a fortalecer una relación histórica que sigue uniendo Argentina y Catalunya con lazo fraternal. Y hacerlo de la mano de la cultura audiovisual profundiza la misión de Vinseum, que es divulgar al mundo la naturaleza holística y transversal del vino como fenómeno cultural y humano infinito, hermoso, inabarcable, embriagador”, expresó Fornos.

El director transmitió su deseo “de que esta sea la primera piedra del futuro Most Festival, edición mendocina”.