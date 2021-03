Pirulín Información General 10 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Cuando quien esto escribe frecuentaba las aulas primarias, la maestra enseñaba que había dos tipos de acentos: el ortográfico y el prosódico.

Los cambios posteriores hicieron que nuestros hijos ya lo mencionen como “tilde”, y el tecnicismo de la pureza idiomática nos hiciese conocer al mentado “tilde diacrítica”. Sin embargo, las avalanchas sociales y sus aportes en materia de lengua no dejaban entonces de dar cabida a otro término, del cual ya no se tienen noticia, ni de su vigencia ni su origen, pero que no sorprendía a ningún docente: “¿Señorita, esa palabra, ¿dónde lleva el pirulín?