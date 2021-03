"Al público le hemos dado algo de alimento espiritual", expresó Ceja

Inmersos en el programa impulsado por el Municipio local "Verano Acá", Juan Carlos Ceja, y su grupo Alas estrenó una pieza teatral que fue trabajada durante el año anterior, el ciclo desarrollado en el patio del Museo Histórico concluye, y esta razón fue un buen motivo para entrevistar a Ceja y sus actores, a la distancia y a través de elementos electrónicos, hoy ofrecemos las respuestas de este grupo que, enamorado por el arte de las tablas, pese al encierro, siguió trabajando y logró ofrecer una propuesta sumamente exitosa.



¿Juan Carlos, qué es lo que los impulsó a preparar la obra Los derechos de la Salud en plena pandemia?



Creo en la vigencia de muchas obras del teatro clásico nacional, me gusta zambullirme en ellas y la obra de Florencio Sánchez es un drama que me atrae especialmente.

La idea de preparar una obra de teatro es anterior a la pandemia, el problema se nos presentó cuando en marzo se oficializa la cuarentena. Dos asuntos analizamos. ¿Seguíamos adelante con una obra que hablaba de una pandemia, la de la tuberculosis, ubicada a principio del siglo XX por el autor? ¿Cómo sería el trabajo sin presencialidad tal como veníamos acostumbrados en nuestra historia teatral?

Al respecto una actriz manifestó “muchos me han preguntado si la obra fue elegida a consecuencia de la pandemia, cuando digo que no, entonces, es ahí en donde pareciera que fueron los astros quienes convocaron desde la elección por parte del director, hasta el encuentro de los cinco teatristas en este proyecto, que tiene tanta significancia actual".

"En general el equipo cree que el resumen y los recortes realizados por mí en nada vulneran el fondo y textura del libro original, los consideran precisos y más aún, acertados, porque la presencia de personajes en aquella época pudieron ser plausibles, hasta aceptables pero, hoy no lo serían", agregó Ceja.



Los actores, ¿aceptaron enseguida?



"La relectura de la obra la hice teniendo en mente a qué actor o actriz quería para el elenco, así que cuando hablé con ellos fue sobre la propuesta concreta de un personaje y todos aceptaron entusiasmados y al toque".

otra de las actrices escribió: “gracias Juan por confiar en mí, por hacerme parte de este camino. Es un equipo maravilloso. ¡He crecido gracias a ustedes, y no hablo desde mi ser “actriz”, he ganado en varios aspectos y fue con mucha entrega personal, espero se note, ja!”

"Estoy seguro que el equipo comparte ese pensar, de distintas maneras me lo han expresado", consideró el director.



El tema, ¿se relaciona con la actualidad que vivimos?



"La relación es grande. En el Grupo Alas pensamos que el tema de la obra es atemporal, situaciones como la planteada por el autor se dan con frecuencia en diversas enfermedades y las personas involucradas atraviesan límites insospechados, desconocidos por ellos mismos, como dice el personaje de Roberto: " ...un día no pude más, estallé…”.

"Creemos que en realidad la obra no se relaciona con la actualidad, es más bien al revés", aseveró Ceja.

Los párrafos que siguen profundizan sobre la ligazón presente-pasado, salud-enfermedad.

Cuando la enfermedad irrumpe, se instala en una familia, genera una pandemia íntima, muy difícil de abordar, un aprendizaje permanente, situaciones nuevas y como lo muestra la obra, una tensión permanente a la ética, exactamente como está ocurriendo hoy, en lo macro, ¿qué está bien, qué está mal?

¿Mi comportamiento individual, sólo me trae consecuencias a mí? O es desde una mirada compasiva y colectiva, cuando podremos sortear semejante prueba a la humanidad…todo esto se refleja en la obra, y más, claro.

Una enfermedad grave supone pérdidas paulatinas de los derechos individuales porque se sale de la "normalidad" y el contexto, por cuidarte sofoca pero, también enferma porque cambia costumbres, tiempos, se agobia, se estresa y se empodera de la vida de ese otro.



¿Qué significó estrenar con restricciones por la pandemia?



"El hecho de estrenar en este tiempo de pandemia significó vencer miedos, aprender a comunicarse de otros modos y con otros medios, buscar interiormente decires diferentes, magnificar los gestos a distancia, sentir que el cuerpo habla más allá de las palabras y del texto, superar el largo y afanoso tiempo del zoom (y tedioso), desentumecer el cuerpo de la computadora y comenzar a caminar los espacios de otros ámbitos teatrales.

"Estrenar en este contexto implicó la valentía de arriesgarse, de ponerle el cuerpo y alma a un proyecto que, justamente por el contexto, no sabíamos si iba a ser posible compartir. Y aquí estamos, viendo si podemos dar más funciones…

"Había que respetar el distanciamiento social y a partir de esto pensar las escenas, los espacios. Esto nos llevó a utilizar otras formas de comunicación que nos permitan cumplir el protocolo sanitario pero sin dejar de transmitir lo que los personajes exigen.

"Un inconveniente grande fue el no podernos encontrar para los ensayos, todos venimos de una normalidad de presencia, encuentro, proximidad y el hacerlo a través de las pantallas fue un intento de superar inconvenientes que, al menos, a alguno no satisfizo y que tal vez su mente aún no puede aceptar", consideró el director.



¿Qué es lo que más te conmovió de la respuesta del público?



"Respecto del estreno y representación creo que fue una especie de bocanada de aire fresco para el público y nosotros, hay gente interesada en ver teatro, a quienes modestamente, le hemos dado un poco de alimento espiritual y a nosotros nos dio la posibilidad de expresarnos, mostrarnos y recibir el afecto que nos alimenta.

"En cuanto al ámbito de representación creo que fue el adecuado, por la acotada presencia de público que hace que todos estén como más comprometidos con el espectáculo y la proximidad entre público y actores hace que puedan apreciar, sentir y hasta vibrar con la energía que tratamos de emanar.

"El público, del que no sabíamos cómo iba a responder, valoró el esfuerzo, aplaudió "la salida al teatro", algunos con lágrimas contenidas después de tantos meses de aislamiento y sintió también que comenzaba a recuperar algunos derechos.

"Lo que nos conmueve del público es que sabe “ver” el compromiso, el trabajo, valorar la intensidad puesta de manifiesto y que lo reconoce desde la emoción. Puede gustar o no el tema, la obra en sí, etc. pero, lo que los asistentes a la representación no dejan de apreciar es la fuerza que hemos puesto en el proyecto, por eso nos aplauden sonora y cariñosamente.

"En lo personal hago extensivo el aplauso a todos los colaboradores que creyeron y acompañaron el proceso escénico".



Ahora concluye la participación en el programa Verano Acá ¿hay intenciones de proseguir representándola a lo largo del año?



"Cerrar un ciclo de representaciones te deja una carga de sentimientos diversos, en nuestro caso de felicidad y con la sensación de misión cumplida.

"Estaría bueno que podamos hacer algunas representaciones más, en eso andamos.

"La última función en el Patio del Museo Histórico al que nosotros elegimos como nuestro escenario, será el martes 16 de marzo a las 21 con inscripción online vía Municipalidad de Rafaela.