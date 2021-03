Los trabajadores municipales realizarán paro de 48 horas Locales 10 de marzo de 2021 Redacción Por El paro convocado por la FESTRAM será el próximo miércoles 17 y el jueves 18 de marzo sin asistencia a los lugares de trabajo. Se aguarda una oferta salarial acorde a las expectativas y necesidades de los trabajadores.

FOTO FESTRAM GREMIALISTAS. El rafaelino Darío Cocco, uno de los participantes en la reunión paritaria municipal.

La paritaria municipal para discutir la política salarial del 2021 se estancó en la reunión de ayer cuando los representantes de los gobiernos locales no formalizaron ninguna oferta a pesar del reclamo de los representantes sindicales, por lo que de inmediato se convocó a un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la próxima semana.

"Después de varias jornadas de negociaciones y a pesar de coincidir en los parámetros referenciales de ofertas salariales nacionales y provinciales que superen los índices inflacionarios, los representantes de los Intendentes no lograron definir una propuesta de aumento concreta", expresa en su inicio el comunicado enviado anoche por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

También expresa a continuación que "si bien los intendentes reconocieron la urgencia de aplicar la recomposición salarial a partir del mes de marzo, ante la falta de propuesta en porcentuales, tramos y meses concretos de pago, la representación gremial resolvió ejecutar el mandato del Plenario de Secretarios Generales que los faculta a determinar acciones en caso de no arribar a un acuerdo".

Asimismo, la entidad que agrupa a los 40 gremios de la Provincia indicó por último que "en consecuencia los miembros paritarios de FESTRAM resolvieron un paro de 48 horas -los días miércoles 17 y jueves 18 de marzo- sin asistencia en los lugares de trabajo, facultando a los Sindicatos a adecuar la modalidad para garantizar la medida. FESTRAM aguarda que los Intendentes hagan una oferta salarial acorde a las expectativas y necesidades de los trabajadores municipales que permitan llegar a un acuerdo antes de la medida de fuerza".

"Si no hay un acuerdo, no habrá otro camino que el conflicto", habían avisado desde la FESTRAM en la antesala de la reunión de este martes, que se realizó luego de que la negociación pasara a cuarto intermedio la semana anterior. La medida de fuerza fue adoptada debido a que desde el gremio consideran que los intendentes y presidentes comunales no cumplieron con el compromiso de presentar una propuesta que permita que la suba de los salarios superen a la inflación.

Los sindicatos de trabajadores municipales esperaban este martes una propuesta de recomposición salarial en línea a la que el Gobierno provincial ofreció a los gremios docentes el lunes último, que fue del 35 por ciento en tres tramos (marzo, julio y septiembre). Se trata de la misma pauta que hoy la Provincia oficializará ante los estatales de ATE y UPCN. Sin embargo, ni intendentes ni presidentes comunales elevaron un ofrecimiento lo que derivó en el inicio de un nuevo conflicto.

Cabe recordar que los municipales habían planteado su intención de recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el 2020, cuando los salarios aumentaron 20 por ciento en el año en tanto que la inflación fue del 36,1%.