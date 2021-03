Los edificios en Rafaela y la región están en condiciones para volver a clases Locales 10 de marzo de 2021 Redacción Por El delegado de la Región III de Educación Gerardo Cardoni señaló que se viene trabajando fuertemente en temas vinculados a la infraestructura de los establecimientos educativos de cara al 15 de marzo donde todos los niveles regresarán a clases.

FOTO ARCHIVO RECTA FINAL. Las escuelas de la ciudad tienen casi todo listo para recibir nuevamente a los chicos el próximo lunes.

El 15 de marzo es el día elegido para el inicio del ciclo lectivo 2021, luego de un 2020 atravesado por la pandemia y la virtualidad. El titular de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, explicó que la situación en cuanto a los edificios se viene trabajando desde julio del año pasado, en la línea de trabajo “Escuelas Seguras”, donde se empezó a hacer el relevamiento de las condiciones de las escuelas en tanto se podían adaptar o no a los protocolos necesarios que nos plantea el Consejo Federal de Educación. Ese fue todo un trabajo que se fue haciendo a lo largo de todo ese semestre de 2020 y las escuelas de Rafaela y la región, están en condiciones de arrancar. Están adaptadas a las exigencias, si bien es cierto que hay problemas de vieja data, que se vienen arrastrando desde hace muchos años, nosotros repito, nos enfocamos en adaptar las estructuras para cumplir con los protocolos”.

“La ventilación si bien es un punto importante, había escuelas en la región que les faltaba tener agua segura, hasta eso tan indispensable, no estamos hablando de internet, sino de algo tan elemental como el agua, en eso trabajamos todo este tiempo”, agregó el funcionario.

Acerca de la bimodalidad con la que dará inicio el ciclo lectivo, Cardoni contó que “esto se enmarca en lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación en su Resolución 387, en donde indica las modalidades. En realidad, esta resolución da cuenta de tres maneras de habitar este proceso: la presencialidad, la no presencialidad y la combinación de presencialidad y virtualidad. Esto se aplica en cada región según nos permita las condiciones de cada uno de los edificios”.

Otras de las recomendaciones que se brindaron en el caso de escuelas primarias, explicó el delegado de la Región III, es que “los estudiantes puedan comenzar el primer ciclo, es decir 1°,2° y 3° una semana, la semana siguiente el segundo ciclo que es de 4° a 6° y 7° incluido. Esos son los modos que tiene la alternancia según establece el Ministerio de Educación a partir de la Resolución 112/21”.

Respecto al accionar que llevarán adelante en caso de que aparezcan casos positivos de Covid, Cardoni manifestó que “nosotros tenemos establecido un protocolo como lo encuadran las resoluciones del Consejo Federal de Educación, y ya se puso en marcha cuando fue la vuelta a la presencialidad de los grupos prioritarios, es decir séptimo en el nivel primario y quinto y sexto de secundaria. Allí se dispuso que ante la aparición de síntomas compatibles con coronavirus, ya sea en su hogar o a la hora de estar en el establecimiento, se les pide a los padres que lo retiren, que se comuniquen con el 0800 y lo mismo hace el equipo directivo o la persona que este designada por el equipo directivo, para luego determinar las medidas a adoptar”.

Finalmente, el funcionario reiteró que considera que las escuelas están en condiciones dar comienzo al ciclo lectivo 2021, teniendo en cuenta el trabajo realizado durante todo este tiempo.