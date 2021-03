AMSAFE decide hoy sobre la propuesta salarial

Luego de recibir por parte del gobierno de la provincia una propuesta salarial para 2021, los docentes santafesinos definirán en asambleas de delegados si aceptan o rechazan la oferta. La misma consiste en un 35% de incremento, a otorgarse en tres tramos (el 18% en marzo, el 8% en julio y el 9% en septiembre), y la cláusula de revisión a discutir en octubre. A la salida del encuentro los representantes gremiales de AMSAFE y SADOP manifestaron conformidad por los números discutidos, pero tras informar sobre la oferta a las bases se sabrá en las próximas horas si los maestros santafesinos votarán por la aceptación o el rechazo.

Con respecto a AMSAFE Castellanos, el lunes se realizó una reunión informativa de delegados departamental, y entre hoy y mañana los docentes estarán votando en las escuelas. De todos modos, este miércoles 10 a las 19 se desarrollará el plenario provincial. En este sentido, las mociones que se votarán en Rafaela a través de AMSAFE Castellanos son las siguientes: Moción 1: aceptar la propuesta; Moción 2: no aceptar, no comenzar las clases y hacer un paro por 48 horas durante la primera y segunda semana de clases.

En tanto, en el caso de AMSAFE La Capital hay una moción de aceptación y otra de rechazo, que incluye dos jornadas de paro de 48 horas. Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, señaló que estas son las mociones que se están votando desde este martes y hasta mañana a las 14 horas. En tanto, el plenario provincial en el que se dará a conocer la votación será este miércoles a las 19 horas. De todos modos, adelantó que la "percepción" es que la propuesta contempla "muchos de los puntos que los docentes solicitaban, no solo en lo salarial sino también en lo relacionado a las titularizaciones y licencias Covid", dijo el dirigente.



¿QUE PASA CON SADOP?

Por su parte, Pedro Bayúgar titular de SADOP, explicó que es importante que el gobierno tenga "la voluntad y el compromiso" de mantener el salario por encima de la inflación. “Los delegados están en este momento conversando con sus compañeras y compañeros”. Lo mismo sucederá mañana. “El jueves vamos a formalizar la respuesta”. También valoró el hecho de que el primer tramo sea del 18%, ya que a su entender “eso va a superar la inflación de enero, febrero y marzo”. Asimismo, celebró la cláusula de revisión, establecida para octubre. En cuanto a la votación de los docentes privados, detalló que el próximo jueves a las 9:00 se reunirán por Zoom para votar por las mociones planteadas.

“No sé si es tan sencillo de pensar que la propuesta va a ser aceptada tan sencillamente, porque hay poco crédito en cuanto a que la inflación se va a mantener o se va a contener a lo largo del año”, remarcó. (Fuente: LT 10).