Las “nuevas masculinidades” generó cruces

Ayer por la mañana, los concejales volvieron a reunirse en comisión y trataron varios proyectos, entre ellos el impulsado por las concejalas Brenda Vimo (PJ) y Alejandra Sagardoy (Cambiemos), sobre “nuevas masculinidades”, en el que solicitan se cree el programa de “Nuevas masculinidades” en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, con el fin de instrumentar talleres que brinden herramientas para la formación, sensibilización y discusión sobre masculinidades como estrategias centrales para contribuir al cambio social que desde hace años vienen impulsando las mujeres y las identidades disidentes.

La discusión se dio entre Vimo y el concejal Lisandro Mársico y por otro lado entre Sagardoy y Lalo Bonino, en torno al género, y a las diferentes miradas respecto a este tema, hoy instalado en la agenda local. El objetivo de las concejalas, está en generar a través de este programa, un espacio en el que se pueda contribuir a la igualdad de género a través de capacitaciones y a su vez a través de otra iniciativa vinculada a generar campañas de sensibilización en temática de violencia.

Sagardoy manifestó: “Este proyecto de Ordenanza que hoy se analizó y generó algunos encontronazos tiene que ver con un programa sobre las nuevas masculinidades, un proyecto sobre el que me invitó a participar la concejala Brenda Vimo y que yo considero importante, porque también está estipulado en la ley 26.485 para educar a los hombres. Este taller apunta justamente hacia los hombres violentos, en donde en esta sociedad patriarcal que estamos viviendo es necesario que los hombres empiecen a hacer una deconstrucción, porque todos están educados en ese patrón patriarcal tan fuerte, y creo que también tiene que ver con mostrar que hay una posibilidad de pensar de otra manera, que hay que vincularse con las mujeres de otra forma. A eso apunta el proyecto”.

“Creo que desde el Estado es importante aportar ese granito de arena, es muy difícil tal vez que lo puedan ver aquellos que tienen otra mentalidad, pero yo creo que nosotros como funcionarios y desde quienes estamos convencidas de los derechos de las mujeres y la necesidad de que exista una sociedad sin violencia, tenemos que hacer todo lo posible para lograr que exista esa sociedad sin violencia de género. Este es un proyecto que apunta a que los hombres puedan pensar diferente. La idea es poder trabajar con las escuelas, con universidades, con las vecinales, los sindicatos. Es muy importante poder hacerlo de diverso lugares y por eso creo particularmente que debemos aportar desde este ámbito donde la gente nos puso, buscando una sociedad libre de violencia de género”, afirmó la edil de Cambiemos.

En medio del cruce que se dio entre Sagardoy y el concejal Lalo Bonino por aspectos de este proyecto, la concejala respondió: “Si nosotros no hacemos nada y como algunos dijeron que las leyes no sirven, con ese criterio entonces no tengamos Congreso, no tengamos Legislatura y no tengamos Concejo Municipal. Me parece que la idea es ir aportando, sabiendo que este es un proceso largo de transformación, capaz yo no lo vea, lo vean mis hijos, pero yo como mamá, como mujer, como militante, como concejal, algo quiero hacer para cambiar la sociedad”.



UNA PROBLEMATICA SOCIAL

La concejala Brenda Vimo, hizo referencia al proyecto que será votado el jueves y señaló: “Claramente es una perspectiva que tengo yo y en función de lo que también vengo leyendo, es una problemática social que evidentemente está generando cada vez más violencia. No podemos seguir permitiendo que nos maten cada 23 horas, no podemos permitir que haya 44 niños sin mamá, que haya 50 madres sin sus hijas. No podemos seguir gritando que por favor no nos maten, no podemos seguir caminando por la calle sin que nos digan algo o con miedo, y como cualquier situación social hay que abordarlo desde todas las aristas”. “Empezar a educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en temas que tienen que ver con nuevas masculinidades, que tienen que ver en el repensar en cómo educamos a nuestros hijos, en permitirles a nuestros hijos que lloren, en permitirles que manifiesten sus sentimientos, va a hacer cambiar la generación, porque este patriarcado, esta tremendísima violencia tiene que ver con años de reprimir sentimientos”, consideró Vimo.



JARDINES MATERNALES

Finalmente anoche los concejales se reunieron en el recinto con representantes de los jardines maternales de la ciudad que reiteraron su pedido para que se amplíe el cupo de alumnos con el que pueden trabajar en sus distintas salitas, tal como publicó este Diario en la edición de ayer.

Los establecimientos habían pedido a través de una nota de fines de enero -ante el Comité de Crisis- aumentar la matrícula del 50% actual hasta el 80% para mejorar los ingresos y dejar de funcionar a pérdida así como también dar respuesta a la demanda (desesperada) de las familias que necesitan dejar sus niños y niñas al cuidado de las docentes para poder trabajar.

"Hemos manifestado a los concejales nuestra inquietud para que amplíen el cupo de alumnos. No tenemos una definición, destacamos que nos hayan recibido, el espacio de diálogo que hemos generado", sostuvo María Teresa Mainero, del Jardín Mis Compañeritos, tras el encuentro. "Nosotros estamos en contacto con Fernando Collado, quien

participa en la mesa de trabajo con los jardines de toda la Provincia. Los concejales se mostraron interesados en explorar lo que sucede en otras ciudades y por eso se comunicarán con Collado para tener mayor información. Tenemos la esperanza de poder avanzar, por ahora hay que esperar pero las gestiones están en marcha", agregó.

Mainero subrayó que "estamos confiados en lograr una respuesta favorable para garantizar el funcionamiento de los jardines, es muy difícil mantenerse con solo la mitad de la matrícula, todo el tiempo estamos rechazando los pedidos de las familias que a su vez necesitan de nuestros servicios, es decir no solo es un problema nuestro sino de los papás que trabajan y requieren un lugar para dejar a sus hijos". Y agregó que "entendemos que esto es día a día por la situación epidemiológica, pero también se observa una caída en la cantidad de contagios y que ya está casi lista la vacunación para las y los trabajadores de los jardines maternales".



OTROS PROYECTOS

En el encuentro de comisión de ayer, obtuvieron despacho los siguientes proyectos: Proyecto de Resolución sobre la realización de una jornada de sensibilización sobre violencia de género; Proyecto de Ordenanza para crear programa “Nuevas Masculinidades”; Proyecto pidiendo informe de cantidad de personas que se prevén en los programas de capacitación laboral; Minuta de Comunicación sobre construir boca de tormenta en Av. Brasil y Lavalle; M.C sobre mejorar ripiado en calle Río de Janeiro; M.C sobre realizar intervenciones en el sector denominado Paseo del Este, M.C sobre obras de mantención en caminos rurales; M.C sobre mantenimiento en calle Aconcagua.