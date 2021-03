Los equipos rafaelinos tuvieron un buen inicio Deportes 09 de marzo de 2021 Redacción Por En la primera fecha ganaron CRAR, 9 de Julio y Sportivo Norte. También hubo victorias de Bella Italia y Libertad de San Francisco.

FOTO GENTILEZA REVISTA TODO A PULMON GOLEADA. CRAR se impuso 7 a 0 a Atlético San Jorge.

Este domingo se puso en marcha el torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de hockey, que tiene la participación de diez equipos en la Zona Rafaela. Luego de un 2020 prácticamente sin competencias, con mucho entusiasmo las jugadoras salieron a cancha para animar un certamen que pretende seguir creciendo en nivel, a tono con la mayor trascendencia que está tomando la FOSH en el contexto provincial y regional.

Recordemos que el torneo se jugará totalmente en sintético, motivo por el cual en el arranque hubo tres enfrentamientos en CRAR -que se suma esta temporada-, otro en Humbolt y el restante en San Francisco.

En Rafaela, CRAR no tuvo problemas para lograr el resultado más abultado de la fecha: 7 a 0 ante San Jorge. También ganó con comodidad en Sub 15 y Sub 17.

En los otros partidos en el predio de la Ruta 70, hablando de primera división, Libertad de San Francisco le ganó a Atlético Rafaela 2 a 0 y Bella Italia a Juventud 1 a 0. Por otra parte, 9 de Julio se impuso de visitante a Charabones de San Francisco por 1 a 0, mientras que Sportivo Norte se hizo fuerte en Humbolt ante Sarmiento, también 1 a 0.

Este es el resumen de la fecha:



PRIMERA DIVISION

CRAR 7 (Pamela Dominguez -2-, Catalina Schiavi, Guadalupe Vannay, Milagros Alí, Sofía Bolea y Micaela Fenoglio) – Atlético San Jorge 0; Bella Italia 1 (Daiana Vivas) – Juventud de Humboldt 0;

Atlético Rafaela 0 – Libertad de San Francisco 2 (Yanet Miño -2-); Charabones 0 – 9 de Julio 1 (Maitena Zanabria) y Sarmiento de Humboldt 0 - Sportivo Norte 1 (Camila Trulli).

En Reserva, estos fueron los resultados: Bella Italia 1 – Juventud 0; Atlético Rafaela 2 – Libertad 1; Sarmiento 0 – Sportivo Norte 3; Charabones 1 – 9 de Julio 0.

Sub 15: Charabones 0 – 9 de Julio 2; CRAR 3 – San Jorge 0.

Sub 17: Charabones 2 – 9 de Julio 3 y CRAR 5 – San Jorge 0.