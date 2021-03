Copetti salvó a Pizzi

Tras la dolorosa goleada sufrida ante River Plate por la Supercopa Argentina, Racing Club logró su primer triunfo en el certamen al imponerse a Rosario Central por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Presidente Perón", por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Enzo Copetti, a los 18 minutos del complemento, le dio la victoria al conjunto del cuestionado Juan Antonio Pizzi, quien en declaraciones posteriores al cotejo deslizó en forma solapada una crítica a la dirigencia por no respaldarlo, dejando claramente de lado al manager Rubén Capria de dicho cuestionamiento.

El primer tiempo no fue más que un concierto de imprecisiones entre dos formaciones plagadas de ataduras que no se animaron a atacar masivamente. Dentro de un contexto sumamente parejo, siempre fue el dueño de casa el que procuró acercarse al área adversaria ante un "Canalla" que recién se acordó de Gabriel Arias al encontrarse en desventaja.

Pese a sus buenas intenciones, el cuadro de Avellaneda no fue profundo y dependió en demasía del ímpetu de Copetti, a la postre la figura del equipo.

Así formaron los equipos:

Racing: Gabriel Arias; Ezequiel Schelotto (Pillud), Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Tomás Chancalay (Matías Rojas), Aníbal Moreno (Dominguez), Leonel Miranda, Carlos Alcaráz (Melgarejo); Maximiliano Lovera (M. Martínez) y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Central: Jorge Broun; Facundo Almada (D. Martínez), Joaquín Laso, Gastón Ávila (N. Ferreyra), Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Diego Zabala (L. Ferreyra), Rafael Sangiovani, Emiliano Vecchio; Lucas Gamba (Marinelli) y Luca Martínez Dupuy (Marco Ruben). DT: Cristian González.

Gol en el segundo tiempo: 18m Copetti (RA).