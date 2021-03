La mujer en MINI: la receta del éxito para productos inspiradores Automotores 09 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la vida laboral cotidiana en MINI, el progreso hacia la verdadera igualdad ha sido evidente durante mucho tiempo en las tablas de personal de los departamentos, responsabilidades y puestos de gestión de todo tipo. "Todos somos diferentes, pero buenos juntos" es un lema aquí, cuyo significado se demuestra constantemente en la práctica.

La lucha por la igualdad sólo podrá concluir con éxito cuando ya no sea necesario hablar de ella. Hasta entonces, las mujeres excepcionales del equipo MINI proporcionan mucha inspiración para la confianza de las mujeres en sí mismas. Aquí se presentarán tres de ellas. Son ejemplos de mujeres fuertes que han tomado el timón en puestos clave en MINI y han llegado a donde están simplemente porque son las mejores en lo que hacen.



PETRA BECK

¿Sabías que una mujer puso el MINI más rápido jamás construido en la carretera?

Petra Beck asistió a una escuela secundaria para niñas de idiomas modernos y luego decidió estudiar ingeniería eléctrica. "Realmente no me di cuenta en el momento de la decisión de que sería un choque cultural", recuerda. "Estaba entusiasmada con las matemáticas y la física y quería elegir un título que me diera tantas oportunidades como fuera posible".

En su programa de grado, la proporción de mujeres era entonces inferior al diez por ciento. Después de comenzar su carrera, las cosas no fueron muy diferentes. En proyectos internacionales, supervisó como ingeniera de sistemas en la industria aeroespacial, donde los colegas masculinos eran claramente la mayoría.

Siguieron cinco años de consultoría de procesos entre ventas, producción y gestión de proveedores. ¿Qué se necesita para defenderse en un dominio masculino? "Tienes que estar realmente interesada, entusiasta y también tener un poco de resistencia", dice Petra Beck. Y en algún momento, según su experiencia, lo que más cuenta es la competencia y la personalidad.

Petra Beck ha estado trabajando para BMW Group desde 2007, donde es obvio "que han pasado muchas cosas en términos de diversidad en los últimos años".

Uno de los aspectos más destacados hasta ahora ha sido acompañar el desarrollo en serie del MINI más rápido jamás producido, en un papel de liderazgo. El MINI John Cooper Works GP es una rareza extremadamente atrevida con su motor de cuatro cilindros de 306 hp y una producción de 3.000 unidades.



ELENA EDER

¿Sabías que el primer MINI totalmente eléctrico se desarrolló bajo la dirección de una mujer?

"Ser diferente no es bueno ni malo, solo hay que entenderlo primero", dice Elena Eder. Tiene "diversidad" en su CV y se describe a sí misma como una "niña del mundo". Nacida en Italia, criada en tres idiomas, criada de niña primero en los Estados Unidos y luego en Francia, estudió ingeniería mecánica en Italia solo para volver a la carretera poco después. Sus primeras estaciones profesionales la llevaron a Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, así como a India y China. Mientras tanto, Elena Eder es madre de tres hijos y se ha hecho un hogar en MINI. Como directora del proyecto, contribuyó decisivamente a llevar a la carretera al primer modelo totalmente eléctrico de la marca Premium británica, el MINI Cooper SE.

Para Elena Eder, el hecho que tuviera que sumergirse en un mundo de hombres para esto nunca molestó mucho a la ingeniero. "Nunca quise verlo como el trabajo de un hombre. Solo lo vi como una pasión, ahí es donde quería ir".



KHRYSTYNE ZURIAN

¿Sabías que el diseño del supuesto "más masculino" de todos los modelos MINI fue creado por una mujer?

El MINI Countryman es el más grande, más versátil y, para algunos ojos, describe el modelo más "masculino" de la marca MINI. El robusto todoterreno debe su expresivo diseño en gran parte a una mujer. La diseñadora de MINI, Khrystyne Zurian, siente una estrecha conexión con este modelo.

"El MINI Countryman es deportivo y versátil, libera mucha energía en una huella comparativamente pequeña. En cierto modo, es exactamente mi estilo de vida", dice la mujer que equilibra una intensa carga de trabajo con el snowboard, el surf, el ciclismo, el senderismo y el crossfit.

El amor de Khrystyne Zurian por MINI se despertó durante sus estudios en el Art Center College of Design en Los Ángeles. Un MINI Cooper S rojo con un toldo en contraste negro fue "el primer automóvil con el que tuve una conexión emocional inmediata". Y eso es decir algo para una mujer que viene de una "familia de camiones". En el sur del estado estadounidense de California, donde creció, las camionetas con motores V8 de gran volumen eran el modo de transporte preferido.

Aparte de su pasión por el dibujo, Khrystyne Zurian también desarrolló un interés en los automóviles a una edad temprana. Junto con sus hermanos, acompañaba regularmente a su padre, que dirigía su propio estudio de diseño. Allí crearon vehículos conceptuales y cinematográficos, incluidos los "Batimóviles" y otros vehículos para varios éxitos de taquilla de superhéroes. "Era un mundo creativo del que realmente quería ser parte", recuerda Khrystyne Zurian.

Fue durante sus estudios que Khrystyne Zurian se dio cuenta exactamente donde más quería expresar su creatividad. Fue el carácter de su MINI rojo lo que la cautivó. “En ese momento me enamoré de la marca. Sabía que un día quería trabajar para MINI.” En 2010, ese día había llegado, y Khrystyne Zurian recuerda bien que se sintió casi un poco intimidada al principio. Esto no fue tanto porque se encontró con un dominio masculino en la industria automotriz, sino "porque de repente conocí a tantos diseñadores talentosos en el estudio".

Pero en MINI rápidamente aprendió a desarrollar la confianza en sí misma y a confiar en sus propias habilidades. "Los únicos obstáculos que se interpusieron en mi camino fueron los que me había construido yo misma", sabe hoy Khrystyne Zurian.

Ella está aún más complacida con la unión en la pequeña comunidad de diseñadores de exteriores de MINI. "El espíritu de equipo en MINI es realmente algo especial". Para ella, una de las tareas más desafiantes es sentar las bases para el carácter de un nuevo modelo, luchar con las demandas de la tecnología y luchar por un buen diseño en el proceso. Tener éxito en estos procesos ya no es una cuestión de género, dice Khrystyne Zurian. "Ahora hay bastantes mujeres moviendo la industria automotriz, y parece estar aumentando cada vez más".