Todas somos trabajadoras

Ayer, Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina -ATILRA- difundió un texto evocativo de la fecha, el que a continuación reproducimos.

En esta fecha no debemos pasar por alto los sucesos transcendentales que marcaron la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, dando origen al Día Internacional de la Mujer.

Fue el 8 de marzo de 1908, día en que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo; siendo el objetivo de su lucha la búsqueda de igualdad de condiciones: derecho a voto, mejor paga y menos horas de trabajo, entre otras.

Por la revuelta ocasionada, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, tras el incendio de la fábrica, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la misma. Pero este no fue un hecho aislado. Otros sucesos de similar naturaleza fueron generando los antecedentes para que, en 1977, la Asamblea General de la ONU designe oficialmente el 8 de marzo colmo el Día Internacional de la Mujer.

Hoy, sin olvidarnos de aquellos hechos transcendentales y trágicos, acá estamos las mujeres, unidas marchando con firmeza y exigiendo reconocimiento e igualdad en el mundo laboral, el pleno ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos políticos y sociales para la reivindicación de todas las mujeres y disidencias; apelando a ponerle un punto final a todo tipo de violencias y actos basados en la discriminación. Alzando la voz por nosotras, por las que vendrán y por las que ya no están.

Desde Atilra visibilizamos, conmemoramos y apoyamos su lucha, hoy y los restantes 364 días del año. Porque fueron, son y serán grandes hacedoras en la historia de la humanidad.