Juventud Peronista acompaña al Movimiento de Mujeres Locales 09 de marzo de 2021 Redacción Por Desde la JP del departamento Castellanos, acompañan al Movimiento de Mujeres en todas sus manifestaciones y reivindica la igualdad de derechos.

FOTO JORGE BARRERA FRENTE A LA JEFATURA. Se realizó una sentada en reclamo de más seguridad y protección para las mujeres.

Desde la Juventud Peronista del departamento Castellanos, señalan en el marco de este 8M del 2021, que “como todos los 8M, históricamente, las mujeres nos movilizamos por todo el mundo para reivindicar nuestros derechos y la igualdad de oportunidades. Es por ello que el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras nos invita a reflexionar sobre las problemáticas pasadas y actuales que nos atraviesan por el sólo hecho de ser mujeres”.

En el contexto actual se ha intensificado de riesgo de la violencia machista, ya que, son las mujeres, en su mayoría, las encargadas de asumir las tareas de cuidado en el ámbito doméstico lo cual genera condiciones desfavorables de trabajo en relación a los hombres. La crisis sanitaria de la pandemia COVID-19 ha ocasionado un impacto económico y social que afecta de manera principal a las mujeres, agravando la desigualdad y precarización laboral que estas sufren desde hace muchos años.

“Además, queremos recordar a todas aquellas pibas que han sido víctimas de la violencia machista y que hoy ya no están entre nosotras. La lucha feminista es por ellas y por todas, porque la pandemia también implicó el quedarse en casa y con ello, que muchas mujeres convivan con su agresor e incrementen los números de femicidios. Según el observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, en febrero del corriente año una mujer muere en manos de un hombre cada 27 horas, 9 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 5 tenían medidas de protección. En ese sentido, al menos 41 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021”.

Por todo ello, desde este espacio expresan que “este 8M nos sirva para reencontramos en la calle no sólo bajo el reclamo por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales, y mayor representación en la vida pública y toma de decisión, sino también al grito de Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. No estamos solas, estamos juntas para cambiarlo todo. En este día no nos felicites, acompañarnos a visibilizar nuestra lucha para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, por vos, por mí y por todas las que faltan”.

Es momento de generar conciencia para lograr una sociedad igualitaria donde la justicia social y justicia de género sea una prioridad, en consecuencia, este 8M las mujeres paramos.