Importante participación en el "8M"

El "8M" en Rafaela, al igual que en el resto del país, no fue ajena a la jornada signada por la lucha colectiva.

Es que la movilización que se llevó a cabo anoche en nuestra ciudad fue muy concurrida, donde las mujeres aprovecharon su día internacional para protestar en contra de la violencia machista y de la desigualdad de género, y de justicia por los femicidios. "Seguimos exigiendo por nuestros derechos, porque nos queremos vivas, libres y desendeudadas”. “Nos queremos en la calle, luchando por lo que nos moviliza y sume a nuestros proyectos de vida y deseos”. “Creemos que es muy importante la lucha colectiva", remarcaron desde la organización.

La convocatoria arrancó alrededor de las 18 en la Plaza 25 de Mayo, donde la mayoría asistió vestidos de negro o violeta, aunque algunas participantes no usaron el barbijo, un elemento obligatorio en medio de la pandemia por el Covid- 19, y tampoco se cumplió como correspondía la debida distancia social como datos negativos de la caravana.

De todos modos, luego de las 20, se realizó la tradicional marcha que se inició desde la plaza central hasta la Jefatura, por la mano sur del Bv. Santa Fe, y volviendo con posterioridad, por la otra mano, al punto de partida.

Durante la protesta, muchos se hicieron presentes, de todas las edades, acompañando a pie o en bici, con cartelería alusiva, pancartas con nombras de víctimas de violencia de genero, bombos, cánticos, antorchas de fuego y hasta un megáfono que sirvió para que todos puedan escuchar los mensajes.

Distintas organizaciones de mujeres y disidencias, así como también personas autónomas que se sumaron, dieron forma a este cronograma de actividades, rememorando la lucha de aquellas mujeres americanas que fueron asesinadas el 8 de marzo de 1908. "Arriba el feminismo que va a vencer", "La policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas", "Ni una menos, viva nos queremos", fueron algunos carteles y mensajes que se observaron y se sintieron durante la manifestación. En la mitad del recorrido, se colocaron letras para formar la palabra PATRIARCADO frente al edificio de la Unidad Regional V de Policía, que luego fueron quemadas con las antorchas, pidiendo más seguridad. Y para finalizar, en uno de los momentos más significativos de la jornada, y con casi todos los participantes sentados en la rotonda del bulevar principal, se dio lectura a distintos documentos.

"Paramos el mundo para decirles que si nuestras cuerpos no valen, produzcan sin nosotras. Nos reúne este Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Bis, Travestis, Trans y No Binaries para reclamar por nuestros derechos vulnerados sistemáticamente. Paramos en Rafaela porque sabemos que no estamos exentas al contexto geopolítico con el avance de grupos antiderechos, por eso nos levantamos desde las cenizas de la fábrica donde fueron asesinadas nuestras compañeras trabajadoras aquél 8 de marzo de 1857 cuando reclamaban salarios justos y mejores condiciones laborales!

Paramos porque en Rafaela del total de desocupados, el 70% somos mujeres, siendo que somos nosotras también las que realizamos, mayoritariamente, el trabajo doméstico remunerado del cual sólo el 25% estamos registradas formalmente.

Paramos porque estamos hartas de ser trabajadoras precarizadas, porque no somos valoradas en nuestros entornos laborales ni respetan nuestra carrera administrativa. Paramos porque somos cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Paramos contra la homofobia, la transfobia, la aporofobia. El feminismo será transfeminista o no será! Por eso repudiamos la discriminación y hechos de violencia reiterados que sufren nuestras compañeras, siendo excluidas, maltratadas y asesinadas. La expectativa de vida de una persona trans se redujo a 32 años. DECIMOS BASTA de transfemicidios y travesticidos!! Exigimos visibilización de identidades no binarias y lésbicas, repudiamos y denunciamos discriminación en lugares públicos, privados, gastronómicos, gimnasios y clubes rafaelinos!" decía uno de ellos.



OTRAS ACTIVIDADES

Además, durante la tarde, se pudo visitar la Feria de trabajadores de la economía popular, con más de 30 emprendimientos y feriantes de nuestra ciudad. También hubo stands de comida y bebida a precios accesibles.

Además, también hubo stands de información sobre distintos temas: Ley Micaela, Educación Sexual Integral, Aborto Legal, #7M Visibilidad Lésbica, Ley Vanesa, Declaración de Emergencia en Violencia de Género, Punto Violeta de información y asesoramiento de la Oficina para la Prevención de la Violencia de Género de la Municipalidad de Rafaela. En este sentido, cabe destacar que durante la jornada de ayer hubo minibuses gratuitos para mujeres y niños.

Otro punto destacable del día fue el Stand de intercambio de experiencias y colecta para merenderos de la ciudad: un espacio donde compañeros de distintos barrios y merenderos locales, comentaron sobre vivencias en el marco de la pandemia del Covid-19. Además, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos (especialmente leche, galletitas, cacao y azúcar) y todo se cerró con un festival de expresiones artísticas.

El evento fue organizado por la Agrupación Néstor Kirchner Rafaela, Asociación Civil Tiza y Karbón Espacio Cultural, Cooperativa Oreja de Negra, Entre Pieles, Frente Esi Rafaela, La Corriente Mujeres, Mujeres autoconvocades, Mujeres de la Cooperativa Mural Comunicación, Mujeres emergentes, Mujeres Evita Rafaela, Mujeres Socialistas, Secretaría de Diversidad y Géneros CTA Autónoma.