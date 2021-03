Los jardines maternales insisten por la matrícula Locales 09 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Desde el 1° de diciembre pasado, los jardines maternales de la ciudad que sobrevivieron a las restricciones adoptadas por los distintos niveles de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus reabrieron sus puertas pero puede funcionar con el 50 por ciento de la matrícula. Pero con este límite "no cierran los números" y los establecimientos advierten que será difícil continuar si no logran el aval de las autoridades para recibir una mayor cantidad de niños y niñas. "La ecuación económica es insostenible, no recaudamos ni para cubrir los gastos, la actividad no se puede sostener de esta manera por más tiempo, necesitamos respuestas", dijo una maestra jardinera.

A fines de enero, los jardines particulares presentaron una nota ante el Comité Departamental de Crisis, en la que solicitan ampliar la matrícula del 50% actual hasta un máximo del 80%. Argumentaron que en dos meses de funcionamiento ninguna institución reportó casos de Covid, lo que muestra que los protocolos se aplican y dan resultados positivos. Esta situación se prolonga hasta ahora, pero las autoridades no han dado ningún tipo de respuestas a pesar de que transcurrió más de un mes desde el pedido.

"Hoy la plata que ingresa a los jardines no alcanza para cubrir los gastos. Y la demanda es importante, pero le tenemos que decir a las familias que no podemos recibir a sus niños debido al límite con el que nos autorizaron a funcionar", lamentó la maestra jardinera consultada.

Ante la parálisis del reclamo efectuado a las autoridades, un grupo de maestras jardineras será recibido esta tarde a las 19:15 por el Concejo Municipal para encontrar la punta al ovillo que permita tejer una solución para las instituciones educativas.