El Concejo revisará si dará continuidad a la Ordenanza de Emergencia Sanitaria Locales 09 de marzo de 2021 Redacción Por Durante la mañana de ayer se llevó a cabo la reunión de comisión de Gobierno y hoy desde las 8.30 será la de Obras Públicas. En el encuentro de ayer analizaron varios temas de agenda que estaban pendientes.

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION DE COMISION. Los concejales volvieron a analizar varios temas importantes.

En la mañana del lunes los concejales se reunieron en comisión de gobierno y analizaron varios temas de agenda que quedaron pendientes durante los dos meses del receso de verano y que ayer recibieron despacho para ser votados el jueves en la sesión ordinaria.

Entre los temas abordados estuvo un proyecto de Minuta de Comunicación sobre hacer cumplir la Ordenanza 4952 referida a areneros y que fue presentada por Alejandra Sagardoy. También el concejal Miguel Destéfanis impulsó un proyecto de Resolución por un pedido de refuerzo de señalización de obras entre Rafaela y Presidente Roca y además una iniciativa para llevar adelante intervenciones por conflictos viales.

Asimismo, avanzó un proyecto de Declaración, donde el Concejo respalda la discusión y tratamiento de los proyectos de ley ingresado por Omar Perotti en la Legislatura santafesina que hablan de la Autonomía Municipal.

El concejal Jorge Muriel, explicó que en el encuentro de ayer por la mañana “varios temas recibieron despacho de gobierno, muchos de ellos tienen que ver con minutas por reclamos de obra o infraestructura que sabemos que van apareciendo por ahí en el verano y la verdad que una jornada hoy con mucho trabajo, como va a ser este martes también en la comisión de obras. Seguramente va haber discusiones y quedó un tema pendiente y vemos si lo podemos resolver que es mantener o no la emergencia en salud, por lo tanto hoy citamos a parte del Ejecutivo para obtener algún tipo de información y vemos si le podemos dar la continuidad o no a una ordenanza de fue muy muy importante durante el año 2020 porque le facilitó y le posibilitó al Ejecutivo realizar compras directas con el control de dos concejales de esa comisión, que son la concejal Pascual y la concejal Sagardoy y donde también le permitió al municipio incorporar muchos más proveedores de rubros, donde la compra no era habitual”, explicó.

Muriel señaló que “los concejales de la oposición plantearon algunas dudas y nosotros entendemos que es importante que tratemos de disipar esas dudas, con la seguridad de que si le damos continuidad a la Ordenanza de Emergencia en Salud es algo que es correcto. Nosotros entendemos que el sistema es bastante burocrático, hoy la cuestión sanitaria está en una meseta pero uno está con la incertidumbre de que pueda haber un rebrote y tenga que salir el municipio a resolver las cuestiones en salud y sabiendo que los procesos para las compras son tediosos”.



DUDAS POR LA MODIFICACION

DE UNA ORDENANZA

El concejal de la oposición Leonardo Viotti, subrayó que en realidad “las discusiones se dieron cuando llamamos al fiscal porque había una recomendación por parte del Ejecutivo para modificar una Ordenanza en donde le permitíamos celebrar convenios con Vialidad sin tener que pasar por el legislativo. Nosotros en su momento le pusimos un artículo en donde quedaba ad-referendum del Concejo los convenios que se celebraban. Ellos insisten en que no quieren que pasen por el Concejo, solo quieren informar”. Viotti dijo que “nosotros entendemos que eso es delegar potestades del Concejo y no queremos hacerlo, con lo cual o vamos a tener que modificar esa Ordenanza porque supuestamente dice que se contrapone, porque en el art. 1 se le permite hacer convenios y en el art. 2 dice que debe pasar por el legislativo”.