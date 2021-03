Sain, en medio de una nueva polémica Locales 09 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una nueva polémica se desató en la Provincia por la viralización de audios en los que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, cuestiona a la policía santafesina provocaron una ola de indignación y fuertes críticas de dirigentes de la oposición. El funcionario destrata y denigra a las fuerzas policiales de la provincia en audios que comenzaron a viralizarse durante las primeras horas del lunes y que Sain reconoció que eran suyos pero que tenían seis meses de antigüedad.

“Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”, comienza diciendo Sain en el audio.

“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, continúa, con una metáfora futbolera.

Los dichos más fuertes los dejó para el final. “Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”, finalizó, con una actitud prejuiciosa y de desprecio hacía la policía.

A coro, distintas voces de la oposición pidieron la renuncia de Sain mientras que desde la Coalición Cívica impulsan en juicio político en su contra.