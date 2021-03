8M: Miles de mujeres marcharon en todo el país en contra de la violencia de género

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Colectivos feministas, agrupaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y ciudadanos independientes autoconvocados, en su gran mayoría mujeres, se movilizaron ayer en el marco del "8M" para protestar contra la ola de femicidios, travesticidios y la violencia de género en general.

En la Capital Federal, el epicentro de la marcha, miles de mujeres se concentraron en Plaza de Mayo y a lo largo de la avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, donde finalmente confluyó la movilización. También hubo réplicas de las movilizaciones en ciudades como Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, La Plata, Rosario, Neuquén, Santa Fe, Rafaela y Salta entre otras.

Se trató ésta de la primera manifestación por el Día Internacional de la Mujer que se llevó adelante en Argentina tras la sanción en el Congreso a fines del año pasado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una causa central e identitaria para el movimiento feminista.

Con banderas y distintivos, en la marcha porteña participaron agrupaciones como Ni Una Menos, Pan y Rosas, Las Rojas, Polo Obrero, UTEP, UTT, CCC, CTA y ATE.

En el cierre de la marcha que se dio en el contexto del Paro Internacional Feminista 8M 2021, bajo el título de "Nosotras Paramos", las organizaciones leyeron un documento que puso sobre la mesa una serie de demandas, entre ellas, una reforma judicial feminista, con paridad en la justicia y aplicación efectiva de la Ley Micaela.

Además, exigieron mayor presupuesto para los programas dirigidos a prevenir y combatir las situaciones de violencia de género y que se garantice tanto la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

En la puerta del Congreso se produjo un "verdurazo" por parte de organizaciones de base agraria para reclamar por el acceso a la tierra y el apoyo a la producción agroecológica, que en gran medida es sostenido por mujeres.

Las movilizaciones en todo el país se llevaron adelante luego de la conmoción que produjeron los últimos tres femicidios, que tuvieron como víctimas en distintos puntos de la Argentina a Úrsula Bahillo, Ivana Módica y Guadalupe Curual.

Las tres jóvenes tuvieron en común que realizaron denuncias ante la Justicia o la Policía contra sus ex parejas, pero sus reclamos fueron desoídos antes de ser asesinadas, lo que desencadenó fuertes cuestionamientos respecto a las fallas de las medidas restrictivas contra los agresores.

En las últimas horas se agregó a la negra lista el crimen de Macareno Blanco, de 28 años, en la ciudad de Salta.

En declaraciones televisivas, la dirigente del PTS Myriam Bregman sostuvo, en sintonía con el Gobierno, que "la Justicia tiene gran responsabilidad en lo que está pasando" con los femicidios, pero consideró que "el Estado en su conjunto es responsable y el Gobierno mismo lo es porque no está tomando medidas" necesarias.

Por ejemplo, criticó que en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández haya anunciado la creación de "apenas 14 refugios en un país de 24 distritos federales".

Además, propuso que las "miles de viviendas desocupadas y ociosas" que hay en el país, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, sean destinadas a "las mujeres que tienen que abandonar su hogar y no tienen adonde ir".

Por su parte, la dirigente del Nuevo Mas Manuela Castañeira, también partícipe de la movilización en la Capital Federal, puso el foco en el abandono por parte del Estado a las mujeres que hacen denuncias y la ayuda no llega o llega tarde. .

"En este momento vos vas al Estado, haces la denuncia y estás sola. Y ese es un mensaje horrible para las mujeres", lamentó la referente de izquierda, que no obstante reconoció la tarea de "las trabajadoras estatales que han dejado todo en la atención de víctimas, por ejemplo en la línea 144".

La vicepresidenta Cristina Kirchner también hizo una mención especial por el "8M" y puso foco en la responsabilidad de la Justicia en los femicidios y la "violencia machista".

"Para avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista de nuestro país necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado: para erradicar la violencia machista y los femicidios, jueces y fiscales tienen que dejar de mirar para otro lado", tuiteó.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó un mensaje con relación al Día de la Mujer y puso énfasis en la desigualdad social y económica que padecen las mujeres por cuestiones de género. .

Desde hace cinco años, el "8M" se instauró en varias ciudades del mundo como jornada de protesta y reclamos por la desigualdad de género y la violencia machista.