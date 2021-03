Mujeres EmprendedorAs

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración por la lucha de la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Esta fecha tiene sus raíces en Estados Unidos en el siglo XIX, donde el movimiento obrero femenino comenzó a alzar su voz y organizó huelgas y manifestaciones públicas contra los bajos salarios en relación a sus compañeros masculinos, quienes ganaban hasta un 50% más por una misma tarea y jornada laboral. En el mismo contexto, se le sumaba la lucha por el derecho al voto de las mujeres.

Si bien a lo largo de los años hubo una conquista de derechos, aún resta mucho por hacer. A nivel mundial, “en el Oriente Medio y Norte de África, las mujeres tienen solo la mitad de los derechos legales de los hombres; en todo el mundo tienen el 75 % de estos derechos. Aunque muchas economías han tomado acción para reducir las barreras a la participación económica de la mujer en los últimos 50 años, el progreso alcanzado todavía no es sinónimo de triunfo”, según el informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2020” del Banco Mundial que analiza diferentes leyes y regulaciones que inciden en las oportunidades económicas de las mujeres en 190 economías. Al respecto, David R. Malpass Presidente Grupo Banco Mundial, expresó: “Los derechos legales de la mujer no solo son el camino correcto, sino que además generan beneficios económicos. La investigación muestra claramente que las reformas y políticas públicas que empoderan a la mujer impulsan el crecimiento económico. Cuando las mujeres pueden moverse libremente, trabajar fuera del hogar y administrar activos, es más probable que se unan a la fuerza laboral y fortalezcan la economía.”

Por otra parte, según cifras del Banco Mundial, en el mundo, solo una de cada tres empresas pequeñas, medianas y grandes es de propiedad de mujeres. Además, las mujeres tienen un 7% menos de probabilidades que los hombres de acceder a cuentas y servicios financieros. Este indicador es relevante, ya que contar con una cuenta bancaria está íntimamente vinculado con la oferta laboral y el mundo empresarial.

En 2018, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publicó un estudio sobre la actividad emprendedora de nuestro país. El mismo reveló que el 18,2% de la población argentina de entre 18 y 64 años está involucrada en algún tipo de actividad emprendedora. De este porcentaje, un 8,15% corresponde a mujeres involucradas en una empresa naciente o nuevo negocio o ambas. Además, dio a conocer que “las mujeres perciben menos oportunidades que los hombres para comenzar un negocio. La diferencia sin embargo no es contundente, son solo 3 puntos: 35.68% versus 38.38%. En el caso de las capacidades hay una brecha mayor, el 57.5% de las mujeres adultas encuestadas considera que tiene las capacidades necesarias para comenzar un nuevo negocio, mientras que el 67% de los hombres asegura poseerlas. Finalmente, el miedo al fracaso es el indicador que mejor muestra la diferencia entre femenino y masculino. Las mujeres tienden a ser más conservadoras y estratégicas, mientras que los hombres están más dispuestos a correr riesgos. El 43% de las mujeres aseguro que el miedo al fracaso evitaría que comience un nuevo negocio, mientras que solo el 32% de los hombres encuestados confirmo esto.”

A nivel local, la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela nos ha brindado datos de dos programas que lleva adelante:

• Con respecto a Rafaela Impulsa, desde el 2014, año en el que fue creado, hasta la fecha ya entregó créditos a 200 proyectos, de los cuales el 45,5% fueron a emprendimientos de mujeres. • En relación a Rafaela Emprende 2020 el 66,7% de los participantes fueron mujeres mientras que el 33,3% varones.

• El año pasado también se llevó adelante Rafaela Emprende Verde, en este caso la participación fue por igual, 50% y 50%.

• La edición 2021 de Rafaela Emprende, ya cuenta con 260 emprendimientos inscriptos, de los cuales el 68% son dirigidos por mujeres y un 32% por varones.

Estas cifras marcan que hay un gran interés en las mujeres rafaelinas de abocarse a su formación empresarial, ya que estos programas de capacitación cuentan con un alto cupo femenino. Acentuando esto, un dato no menor es que la mencionada Secretaría, llevó adelante hace muy poco tiempo, charlas de verano para emprendedores en las que la participación femenina fue del 75%.

Diario La Opinión a través de este espacio ‘Hola Emprendedor’, desea alentar y apoyar a todos los emprendedores, sin distinción de género. Sin embargo, en esta fecha especial y a la luz de los números aportados sobre emprendimiento femenino, queremos darles un reconocimiento a ellas, las mujeres que han elegido emprender como forma de vida. Hemos seleccionado 7 emprendimientos liderados por grandes mujeres. A cada una de ellas le hemos pedido que se presenten.

E&E CONFECCIONES

Somos Eliana y Emilce Correa, juntas creamos “E & E Confecciones” donde diseñamos prendas a medida. Desde pequeñas, ambas sentíamos la misma curiosidad por el oficio que desarrollaban otras mujeres de la familia, la costura. Nuestro amor a esta profesión comenzó de niñas, era un juego, usábamos la máquina de coser como si se tratara de un juguete. Las mujeres de la familia, entre ellas nuestra madre, fueron las que nos brindaron nuestros primeros aprendizajes. Con el correr del tiempo fuimos reforzando nuestros conocimientos con cursos abocados al corte y confección. Nuestra familia y amigos apoyaron desde el inicio nuestro emprendimiento. Y hoy llevamos 5 años trabajando de lo que amamos… y con el sueño de seguir creciendo.

CONTACTO:

Tel: 03492- 15611493/15646341

Instagram: @ee.confecciones



CLARA OPTIMIZACIONES

Optimizar es conseguir los mejores resultados posibles… ¿el desafío? Valiéndonos de los recursos que tenemos disponibles. A veces, significa minimizar, y otras, maximizar. Es decir, disminuir costos, tiempos, distancias, espacio, o aumentar las ganancias y las ventas. ¿Suena bien? ¿Te gustaría saber cómo podrías optimizar tu negocio o emprendimiento? Mi nombre es Ana Clara Lozano, soy Ingeniera Industrial, y ayudo a emprendedores a lograr claras optimizaciones de sus recursos, utilizando como principal canal mi Instagram, Claras Optimizaciones. En él, encontrarás métodos, ejemplos, opiniones, historias, y usos de herramientas como Excel. Comparto los conocimientos de mi profesión, adaptados, con el propósito de que todos puedan aprovecharlos.

CONTACTO:

Instagram: @claraoptimizaciones

Linkedin: Ana Clara Lozano



AMOR EN MUEBLES

Mi nombre es Amorela Coppes, tengo 29 años, soy interiorista, actriz y restauradora de muebles. Nací en una familia de emprendedores, lo llevo en la sangre. Emprender es algo muy cotidiano para mí. Es un desafío de cada día. Hace aproximadamente 5 años nace “Amor en muebles”, mi emprendimiento, mi trabajo y mi cable a tierra. Nació luego de una gran crisis personal, necesitaba reencontrarme conmigo misma y crear con mis manos, algo que vengo haciendo desde muy niña. Luego de 2 años de trabajar en la casa de mis padres, logré tener mi taller propio, lugar que habito y disfruto mucho. Allí restauro y reciclo muebles a pedido y algunos propios, que luego están a la venta. Trabajo de lo que amo y estoy muy agradecida de eso.

CONTACTO:

Instagram y Facebook: @amorenmuebles



NUMIS ANIMACIONES

Numis Animaciones es un emprendimiento que surgió en 2016 de la mano de tres amigas: Agustina Peón (estudiante del Profesorado de Inglés), Candela Parra (estudiante de Licenciatura en Nutrición) y Sofía Scalenghe (profesora de Educación Primaria). Desde ese año, nos dedicamos a animar los cumpleaños de los más peques, a domicilio, sacando muchas sonrisas. Para eso, llevamos una super valija llena de juegos, maquillaje artístico, música y mucho más. No importa el espacio que tengas, no importa el clima que haga, Numis hace de cada cumple, un cumple inolvidable.

CONTACTO:

Instagram: @numisanimaciones

Teléfono: 03492- 15316170



AWASQA TEJIDOS AL TELAR

Siempre fuimos amantes de los hilos, de las lanas y de los desafíos; por eso cuando se nos presentó la oportunidad de aprender las distintas técnicas de telar, no lo dudamos. Awasqa surgió a pedido de quienes gustaban de lo que proponíamos. Las responsables de este emprendimiento nacido en 2006 somos Raquel Demo y Silvia Piuzzi y los que nos conocen nos acompañan desde entonces. Nuestra consigna es mantener la esencia de lo artesanal; todo está diseñado y confeccionado por nosotras. Jugamos con variedad de colores y texturas para producir ponchos, ruanas, mantas con telas exclusivas y de calidad.

CONTACTO:

Instagram y Facebook: @awasqatejidos

Teléfono: 03492 – 15301832 / 15580667



VEROPE NAILS

Mi nombre es Verónica Perren, y… ¡soy manicura! Hace unos años descubrí este apasionante mundo, comenzó como un pasatiempo (amaba hacer diseños en mis uñas) y de a poco fui descubriéndome inmersa en un mundo lleno de magia, esmaltes, limas, pinceles. Hoy en día es uno de mis trabajos, el cual me apasiona, es mi cable a tierra, mi lugar, mi arte. Innovando, creciendo, capacitándome busco ofrecer un óptimo servicio a mis clientas-amigas, complaciendo sus peticiones. Realizo belleza de pies, manicuría tradicional, esmaltado semipermanente, nail art, capping/nivelación, manicuría rusa y combinada. ¡Siempre agradecida, con muchos proyectos y sueños por delante!

CONTACTO:

Teléfono: 03492 - 15313538

Instagram y Facebook: @veropenails



M&K SERVICIOS INDUSTRIALES

Mi nombre es Emilce Méndez y soy una mujer herrera: mi infancia la viví entre hierros y olor a soldadura; mi padre, metalúrgico toda su vida, fue quien me inculcó esa fascinación por el oficio. De adulta, casada, con hijos y un proyecto en mente, decidí aprender a soldar. Buscando no solo una salida laboral que afiance la economía de mi hogar sino también para demostrar con mi ejemplo que no existen géneros en las profesiones y oficios. La herrería siempre estuvo relacionada a los hombres. Por su dureza, exigencias, y riesgos que tiene cortar, moldear y soldar. Con esto demuestro todos los días, como muchas otras mujeres que deciden romper estereotipos, que no estamos limitadas a nada.

CONTACTO:

Teléfono: 03492 15253159 / 15678175 / 15378929

Mail: [email protected]