Operaron de urgencia a la madre de Perotti 

Se trata de una intervención quirúrgica que no estaba programada, y que obligó al mandatario provincial a modificar su agenda para hoy. Debía participar junto al Presidente, del acto por el Día Internacional de la Mujer.

Omar Perotti, gobernador de la Provincia, por cuestiones familiares anunció cambios en su agenda prevista hoy.

Su madre, de más de 90 años, debió ser sometida a una operación de urgencia y el mandatario la acompaña en la ciudad de Rafaela.

Consecuentemente, no viajó a Bueno Aires donde a debía participar junto al presidente Alberto Fernández del acto por el Día Internacional de la Mujer, tal lo informado por Aire de Santa Fe.

El anuncio lo hizo el propio mandatario en su cuenta de Twitter. "Estoy acompañando a mi mamá en una intervención quirúrgica no programada, y hasta que no finalice la operación, no partiré a Buenos Aires, donde tendrá lugar el acto por el Día de la Mujer convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández", escribió minutos antes del inicio del acto nacional.

El martes de la semana pasada la madre de Perotti recibió la vacuna contra el coronavirus en el Hospital de Rafaela, ciudad de la cual es oriunda, en cumplimiento de su turno asignado tras la inscripción correspondiente en la página web oficial de la provincia.