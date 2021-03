Las Formativas tuvieron su regreso a nivel local Deportes 08 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO GENTILEZA REVISTA TODO A PULMON EN VILLA ROSAS./ Peñarol y 9 de Julio en el juego de U19.

El sábado 6 de marzo comenzó la temporada 2021 de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, tras no haber podido desarrollar los torneos el año anterior, con la primera fecha del certamen oficial de divisiones Formativas.

Recordando que la nueva modalidad, debido a la pandemia del covid 19, de tiras es con tres categorías un fin de semana y las restantes el siguiente, invirtiendo las localías.

Con actividad normal, cumpliendo al detalle los protocolos, pudo arrancarse con muchas expectativas. Estos fueron los resultados:

U13: Libertad 91 - Independiente 21; Unión 50 - Ben Hur 27.

U15: Atlético Rafaela 126 - Quilmes 19; Peñarol 44 - 9 de Julio 53; Unión 81 - Ben Hur 34 y Libertad 75 - Independiente 53.

U19: Libertad 82 - Independiente 63; Atlético Rafaela 70 - Quilmes 39; Unión 109 - Ben Hur 34 y Peñarol 39 - 9 de Julio 81.



SE VIENE EN PRIMERA

El venidero fin de semana dará comienzo el torneo Preparatorio de Primera, con este programa de encuentros: Zona A, Atlético vs. 9 de Julio y Libertad de Sunchales vs. Quilmes.

Zona B: Unión vs. Independiente y Ben Hur vs. Peñarol.