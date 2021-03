Schwartzman fue un contundente campeón Deportes 08 de marzo de 2021 Redacción Por TENIS

FOTO NA PREMIACION./ Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo luego de la final que ganó con mucha claridad el Peque.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Diego Schwartzman impuso ayer su categoría y diferencia de ránking al apabullar a Francisco Cerúndolo para quedarse con el Argentina Open, que volvió a tener un campeón argentino luego de 13 años. El "Peque", número 9 del mundo, derrotó a Cerúndolo por un contundente 6-1 y 6-2, en el court central "Guillermo Vilas" del Buenos Aires Lawn Tennis.

La última vez que un tenista argentino se había quedado con el torneo local fue en 2008, con la consagración del cordobés David Nalbandian. "Es un placer haber ganado acá, estoy muy contento y le agradezco a todos, también a Francisco por la gran semana que tuvo", expresó emocionado Schwartzman en la entrega de premios.

El primer set duró 41 minutos y si bien Schwartzman se lo llevó con un impiadoso 6-1, el partido no pareció tener tanta diferencia entre ambos, pero Cerúndolo estuvo muy errático y eso le hizo perder gran cantidad de puntos. Rápidamente el "Peque" se puso 4-0, al quebrarle dos veces el servicio a Cerúndolo, y el 6-1 parcial fue algo casi lógico en el desarrollo del juego.

Para la segunda manga Schwartzman volvió a adelantarse, esta vez 3 a 0, y si bien Cerúndolo esbozó algún tipo de reacción, el "top ten" no dio resquicio a nada y terminó quedándose con el partido y por ende con el título.

Este es el cuarto título en la carrera de Schwartzman, quien tuvo un soñado 2020 al llegar a la semifinal de Roland Garros y vencer en ese torneo a Rafael Nadal, ya que anteriormente se consagró en Estambul (2016), Río de Janeiro (2018) y Los Cabos (2019).

Al término del juego Schwarztman dijo que sentía "emoción y felicidad" y si bien había pensado "muchas cosas" para hacer si se quedaba con el título solo le salió "levantar las manos". "Este torneo es el más lindo. Desde que soy chiquito vengo acá a ver tenis, a ver a mi entrenador (Juan Ignacio Chela). Me sentaba ahí en el codo. Me colaba, ja, de alguna manera siempre entraba. Ahora ganarlo es más lindo. Y más lindo es poder competir contra otro argentino. Más allá de que él la quería ganar, Fran como su hermano vienen haciendo cosas espectaculares", afirmó.