Dos hombres pelearon con machete y un caño

08 de marzo de 2021

EN UN PARQUE DE SUNCHALES

En la noche del sábado dos hombres de 28 y 30 años resultaron detenidos en la ciudad de Sunchales. Esto ocurrió luego de que personal policial fuera comisionado a la Av. Sarmiento en el “Parque Renacer” ya que se registraban disturbios en el mismo.

Al arribar al lugar los oficiales de policía divisaron a dos hombres agrediéndose. Uno de ellos utilizaba un machete y el restante un caño.

Al darles la voz de “alto Policía”, estos hicieron caso omiso a la orden, no obstante los uniformados lograron reducir rápidamente a uno de los contrincantes. En tanto, el restante sujeto, adoptó una actitud hostil hacia los uniformados e intentó darse a la fuga, no logrando su cometido.

Es así que se efectuó la detención de ambos individuos y se procedió al formal secuestro de un machete y de un caño de hierro de 45 milímetros de diámetro y 1,48 metros de largo utilizados por los sujetos para agredirse. Todo fue trasladado a sede policial a los fines pertinentes.

La tarea fue realizada por personal de la Comisaría N° 3 de Sunchales y en colaboración efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) pertenecientes a la UR V.



DETENIDO CON

ARMAS BLANCAS

En la madrugada de ayer –informó oficialmente la Policía de la Unidad Regional V- se aprehendió a un joven de 25 años de edad y se procedió al secuestro de dos armas blancas.

En momentos en que efectivos del Destacamento 9° se encontraban realizando recorridas preventivas, divisaron a un remis que transportaba a un sujeto en actitud sospechosa.

Ante esta situación, solicitaron la detención del mismo a su chofer, pero sus ocupantes hicieron caso omiso a la orden policial.

Inmediatamente los efectivos dieron aviso al servicio de emergencias 911 y junto a móviles del Comando Radioeléctrico (Agrupación Cuerpos) lograron interceptar al vehículo en cuestión.

Se procedió así a identificar a sus ocupantes, resultando que uno de ellos contaba con pedido de detención vigente por hechos de “daño, resistencia a la autoridad y evasión”.

La tarea fue realizada por personal del Destacamento 9° y de la Agrupación Cuerpos.