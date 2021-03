La primera conductora de minibús en Rafaela: “Yo me siento muy cómoda” SUPLEMENTO ESPECIAL 08 de marzo de 2021 Redacción Por Se llama Mónica Palavecino y desde hace años está al frente de una de las unidades del transporte urbano de pasajeros de la ciudad. En el día a día contó que siente que la respetan y la entusiasma saber que muchas más mujeres se postularon para sumarse a esta actividad.

FOTO LA OPINION EN EL MINIBUS. Mónica Palavecino en su lugar de tareas de cada día.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975. Este día recuerda la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de equidad de género.

La historia de Mónica Palavecino, primer mujer rafaelina en ser conductora de uno de los minibuses que forma parte del transporte público de la ciudad, da cuenta de los logros que han ido obteniendo las mujeres en ámbitos que hasta hace muy poco eran ocupado por hombres.

“En realidad hace 10 años que estoy en el transporte público y si es cierto que por ahí es un trabajo visto como que normalmente lo hacían los hombres, yo tengo la posibilidad de hacerlo hace muchos años atrás, pertenezco a la Municipalidad, ellos me abrieron las puertas. Entré, cumplí con todos los requisitos y te puedo asegurar que es algo que a mí siempre me gustó. Lo estoy haciendo con muchas ganas, le pongo toda la voluntad para hacerlo de la mejor manera. Ya te digo, hace 10 años que estoy con mis compañeros y el trabajo es igual para todos”, relató.

Otro aspecto a destacar, respecto a cómo más mujeres se animan a incursionar en ámbitos asociados a hombres, tiene que ver con que el 5 de febrero cerró la inscripción para la búsqueda laboral de la Municipalidad de Rafaela, para conseguir cinco nuevos puestos de trabajo para el transporte urbano de pasajeros, y allí, se anotaron 192 personas, de las cuales 51 son mujeres.

“Esta información también la tenía y la verdad que me enorgullece que se hayan inscrito tantas mujeres, que se hayan animado y ojalá Dios quiera que pueda tener compañeras, porque momentáneamente soy única. Tengo otras chicas compañeras que pertenecen a la administración, pero si se animan bienvenidas sean, porque este es un trabajo como cualquier otro, más si te gusta. La Municipalidad en ese aspecto nunca hizo una diferencia, al contrario, yo me siento muy cómoda donde estoy y con lo que hago”, dijo Palavecino.



UNA ACTITUD DE EQUIDAD

La primera chofer de minibuses en la ciudad, habló de la actitud del Estado local a la hora de respetar y promover los derechos de las mujeres: “Hace un par de años que el municipio viene con esa actitud hacia nosotras, y este 8 M tenemos el día libre para poder conmemorar, disfrutar. La municipalidad tiene una muy buena predisposición y actitud sobre las mujeres”.

Palavecino habló sobre el día a día en su actividad y dijo que “dentro de mi trabajo con respecto a mis compañeros nunca sentí diferencias, somos como dije antes muy compañeros y nunca me han hecho sentir incómoda. Sí alguna que otra vez un usuario pudo decir algo. Lamentablemente todavía el machismo existe, sigue pasando que te griten cosas, pero en mi área de transporte y en general eso está cambiando, porque cada vez más se está inculcado que la mujer trabaje a la par del hombre y haga la misma tarea”, finalizó.

Si bien el servicio del transporte urbano de pasajeros interrumpió en marzo del año pasado su recorrido por la ciudad, el 17 de febrero volvió a circular. Y con ello, Mónica retornó al volante al igual que sus compañeros.