Gestionar, integrar e incluir SUPLEMENTO ESPECIAL 08 de marzo de 2021 Redacción Por Norma Bessone, la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rafaela, habló de las luchas y el camino recorrido en su rol de mujer agropecuaria y docente.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una jornada que permite reflexionar y poder ahondar en historias de diferentes mujeres que en los distintos ámbitos dejan huellas y afrontan desafíos cotidianos.

La Sociedad Rural de Rafaela, después de años de ser presidida por hombres, tiene al frente de la entidad a una mujer, Norma Bessone, que en medio de un escenario adverso para el sector agropecuario, con su temple y el acompañamiento de otros dirigentes gestiona, propone y establece un sello propio.

“Para mí ser mujer y ser dirigente, y sobre todo en el ámbito de la ruralidad y sin dejar de ser docente, propone una gran reflexión. Cuando uno considera, me siento mujer obviamente por condición, mujer agropecuaria por herencia por tradición, docente por opción y dirigente por decisión de un equipo del cual formó parte hace tiempo”, expresó.

Bessone manifestó que “todo esto significa siempre escuchar, proponer, debatir, consensuar, hacer, gestionar, integrar, incluir, revisión de procedimientos, reingeniería. Siempre continuar avanzando con objetivos claros por la revalorización de cada uno de los factores que integran los diferentes equipos de trabajo y pensando en la auténtica y real transformación de la sociedad”.

“Ser mujer es esa mirada abierta, comprensiva, pero también es firmeza y también es siempre estudiar y tratar de hacer comprender a los demás esta importante necesidad. Obviamente que la participación a la que hago mención es voluntaria, cosa que no es hoy tan común en la sociedad”, enfatizó.

Por otra parte, la dirigente contó cómo es desempeñar su rol en un ámbito en donde muchas veces hay más dirigentes hombres, señalando que “la verdad que en el ámbito donde en este momento circunstancialmente me corresponde ocupar funciones como presidente, realmente siento ser muy respetada, nos escuchamos mucho, proponemos, consensuamos acciones y en todo momento sí he tenido que tomar alguna decisión que de pronto era más relevante, siempre fui respetada en esa toma de decisión, que en última instancia no es más que el consenso de quienes integramos el equipo de trabajo”.

“Si bien me toca y corresponde hoy compartir un espacio integrado por mayor cantidad de hombres, igualmente para mí es un espacio donde me siento muy cómoda y donde trabajó con mucha alegría, con mucho entusiasmo y siento que con algunas de las cosas, sobre todo con las propuestas que uno le lleva, se generan diferentes equipos y se llevan adelante las ideas. Eso es muy reconfortante”, finalizó Bessone.