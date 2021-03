Series y películas con protagonistas femeninas Locales 08 de marzo de 2021 Redacción Por BOOMERANG DE RECOMENDACIONES

FOTO NETFLIX POCO ORTODOXA. Una serie actual que muestra cuando una joven se revela a las tradiciones y mandatos.

Por Leo Gómez



El 8 de marzo es una fecha emblema en la lucha de la mujer por la igualdad en todos los ámbitos y sentidos de la vida humana. En 1875, una protesta dejó 120 mujeres muertas. El sacrificio por esta causa se repite todos los días desde que las primeras valientes se animaron a reclamar lo que es justo. Nos mudamos de día, del sábado al lunes, para mostrarles 2 series y 2 películas con protagonistas femeninas que, con coraje y decisión, aportan su granito de arena en la construcción de una justicia y paridad que a veces parece utópica.



SERIES

POCO ORTODOXA (2020, DRAMA BASADO EN HECHOS REALES +18) 4 capítulos NETFLIX/STREAMING

En esta miniserie, se aborda un tema muy difícil en cuanto a las estructuras ultra ortodoxas de familias sumamente religiosas. En este caso se describen prácticas judías. Pero los modos anticuados, restrictivos y opresores no solo abarcan el judaísmo. Basado en un best seller, este relato nos lleva a la valentía de Esty al fugarse de su familia, en búsqueda de una vida lejos de los límites que le eran impuestos. Se aprecia una visión fascinante sobre la vida paralela que experimentan los extremos de estas comunidades en su aislamiento. El coraje de la protagonista la lleva a saltar hacia lo desconocido desde Nueva York hacia Berlín. Las actuaciones, el uso de los idiomas y rituales que se corresponden con intérpretes a la altura, nos dan un producto final impecable. Conmovedora y única.



INCONCEBIBLE (2019, DRAMA BASADO EN HECHOS REALES +18) 8 capítulos NETFLIX/STREAMING

Durísimo policial. Con actuaciones notables de las 3 protagonistas principales. Una adolescente que pasó gran parte de su vida en hogares adoptivos, sufre un abuso sexual amenazada con un revólver. Sin poder identificar al agresor ni presentar pruebas contundentes, es presionada por las autoridades a cambiar su testimonio por una falsa denuncia. El miedo, la falta de contención, el estrés postraumático y la búsqueda de un poco de paz, llevan a la joven a convivir con un tormento constante y a aceptar las pautas planteadas por policías y jueces que hacen hervir la sangre al espectador. Solamente la aparición de las detectives Duvall y Rasmussen enciende una luz de esperanza en la investigación de lo que realmente sucedió. Fenomenal guión de Sussanah Grant (Erin Brokovich) en el que podemos ver la bravura de mujeres decididas, así como también el flagelo social y psicológico que puede sufrir un ser humano expuesto a situaciones extremas. No te la pierdas.



PELICULAS:

TRES CARTELES POR UN CRIMEN (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI. 2017 THRILLER MORAL +16) 115 minutos DISPONIBLE STREAMING

Un clásico indiscutible. Emocionante y fuerte. Tres carteles y tres actuaciones dignas de un Oscar. Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, dan cátedra con personajes creíbles, realistas y temperamentales. Nunca pensé que Harrelson me iba a hacer llorar con su actuación, y así fue y así es esta película que muestra la particular lucha de una madre que le mataron y violaron a su hija, contra la inacción de la ley que no dejó a nadie tras las rejas por semejante crimen. Capaz la viste porque fue multipremiada. Mírala de nuevo, fíjate el desarrollo, las actuaciones, el guión. Puse que es un thriller moral porque le sobran momentos para pensar y reflexionar. Joya imperdible.



HISTORIAS CRUZADAS (THE HELP, 2011. DRAMA CON UN TOQUE DE COMEDIA, +16) DISPONIBLE STREAMING

Si me pareció acertado incluir la peli anterior, esta elección no se queda atrás para la ocasión. Estamos ante una de las más didácticas y amigables maneras de entender el racismo en Estados unidos durante los años 60. De la mano de una escritora que, entrevista a criadas de color para su próxima novela, vemos como se describen en detalle y hasta anecdóticamente, los vaivenes de los conflictos de clase y racismo de la sociedad sureña americana. Interpretaciones muy emocionales y sentidas de Viola Davis y Octavia Spencer (se llevó un Oscar por su papel) que dejan bien marcado su activismo y valentía en contra de la segregación racial. Y por si fuera poco están acompañadas por dos estupendas presentaciones de Emma Stone y Brice Dallas Howard, que se luce con un papel de mujer machista casi hipnótico. Otro clásico de los que dejas siempre rodando cuando los encuentras en la tele.