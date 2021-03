Sagardoy: “No hay sociedad justa sin igualdad de género” Locales 08 de marzo de 2021 Redacción Por En el Día Internacional de la Mujer, la concejal Alejandra Sagardoy reflexionó sobre la problemática de género recorriendo los principales puntos a demandar en esta fecha emblemática. “Este Día de la Mujer, es un día para reclamar por el conjunto de los derechos de las mujeres”, sostuvo.

FOTO PRENSA JXC ALEJANDRA SAGARDOY. Calificó a la violencia de género como una pandemia.

La concejal Alejandra Sagardoy pidió la palabra el pasado jueves para abrir un nuevo año legislativo en el Concejo Municipal con una profunda reflexión sobre las mujeres, el papel que ocupan en la sociedad, el necesario reconocimiento de sus derechos, la violencia de género como pandemia y la importancia de sensibilizar y ahondar el tratamiento de la problemática desde el Legislativo Municipal para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La concejala radical, manifestó que a pesar de que en los últimos años se ha logrado conquistar el reconocimiento de algunos de los derechos que les pertenecen a las mujeres, no hay que abandonar la luchar para alcanzar la equidad de género en todos los espacios que les tocan transitar además de seguir pidiendo incansablemente para terminar con la violencia machista y patriarcal que mata a una mujer cada 32 horas en nuestro país.

“Este 8 de marzo es un día para conmemorar la importancia del rol de la mujer en nuestro país, para honrar la memoria de todas las mujeres, las conocidas y las invisibilizadas, todas ellas valientes luchadoras que batallaron por nuestros derechos poniendo en la agenda pública la importancia de la inclusión de la mujer, el respeto por su dignidad e igualdad en todos los ámbitos, públicos y privados”.

Expresó también, que “es un día para denunciar el flagelo de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el contexto que vivimos actualmente, luego de que la pandemia desnudó una realidad aterradora para las mujeres que sufren violencia en nuestro país”.

Según el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” hubo 320 muertes violentas de mujeres durante 2020 en el país, de las cuales 270 fueron femicidios, 34 están en investigación y 25 se produjeron en el contexto de violencia urbana. Asimismo, hubo 278 intentos de femicidios y 300 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

“Esto demuestra, lo repito hasta el cansancio, la existencia de otra pandemia que no debemos dejar atender: la violencia de género”.

Por otro lado, este Día de la Mujer, es “un día para reclamar por el conjunto de los derechos de las mujeres. Derechos de acceso y participación política equilibrada entre mujeres y hombres, en la toma de decisiones, derechos en el ámbito laboral, reconocimiento del trabajo doméstico y derechos a la salud, a la educación y a vivir libre de violencia”, dijo la concejal de Cambiemos.

Por último, reconoció que es necesario el apoyo de los hombres para propiciar cambios de conducta basados en el respeto mutuo, la maternidad y paternidad responsable, la convivencia pacífica y la construcción de valores de equidad.



AVANZAR HACIA UNA

SOCIEDAD IGUALITARIA

En la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal, la concejala radical invitó a los legisladores a sensibilizarse, conociendo y profundizando sobre la problemática de género que nos atraviesa como sociedad, por medio de la presentación de un proyecto de resolución que refiere a la primera Jornada de Sensibilización sobre Violencia de Género a implementarse en el ámbito del Concejo Municipal y que será de carácter obligatorio para concejales, secretarios y funcionarios del cuerpo legislativo.

Al respecto, Alejandra Sagardoy expresó, “es tiempo de legislar con perspectiva de género, de construir una nueva sociedad, entendiendo que no se trata del paso de una sociedad patriarcal a una matriarcal, sino una sociedad igualitaria que ofrezca las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Este cambio social necesitamos transitarlo juntos, hombres y mujeres, porque no hay democracia perfecta, ni sociedad justa sin igualdad de género”.

“Cuento con el apoyo de todo mi bloque, y en especial del presidente del Concejo, Germán Bottero, con quién acordamos una agenda de género y el compromiso de legislar con el propósito de seguir transitando el camino hacia la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres”, finalizó.